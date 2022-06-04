Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ситуація на Запоріжжі складна, значна частина території окупована, бо перебуває в зоні бойових дій…В деяких громадах відбуваються сильні бої. Російські загарбники чинять потужний терор проти мирного населення, зокрема проти фермерів. Українці створюють максимальний спротив: і мирний, і збройний", - наголосив боєць.



Денисов додав, на Запоріжжі окупанти викрадають мирних людей та грабують майно.



"Загарбники роблять все те, що чинили на тимчасово окупованих територіях "ЛНР" і "ДНР". Вони викрадають людей з метою отримання викупу, також змушують фермерів співпрацювати, відбирають у них урожай. Також в районі Василівки змусили фермерів викинути весь врожай овочів, який вони везли на реалізацію. Якщо ж окупанти масово блокують вивіз українського зерна за кордон, то на території Запорізької області вони блокують вивезення врожаю для реалізації. Було нещодавно фото, як в районі блокпостів на дорозі просто валяються овочі, які окупанти змусили фермерів просто викинути…Це просто нелюди", - сказав він.



Голова Запорізької ОВА Олександр Старух наголосив, окупанти користуються мирними жителями як живим щитом, тому ЗСУ не можуть завдати удару під час перегрупування та перекидань техніки ворога. Черги з автомобілів цивільних стоять добами на виїзд та в’їзд на тимчасово окуповані території Запоріжжя



Росіяни на блокпостах не пропускають автомобілі з товаром, які прямують в Запоріжжя. Водії змушені викинути тонни овочів



Російські окупанти своїми діями перешкоджають безпечній роботі Запорізької атомній електростанції, адже у працівників практично відсутні витратні матеріали й запчастини





Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb