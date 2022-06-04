Значна частина Запоріжжя окупована, загарбники чинять терор над місцевими, - боєць ТрО міста
Боєць ТрО Запоріжжя Констянтин Денисов переконаний, що окупанти на тимчасовому окупованому Запоріжжі чинять все те, що робили від 2014 року в так званих ДНР та ЛНР. Окрім того, на Запоріжжі тривають активні бойові дії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ситуація на Запоріжжі складна, значна частина території окупована, бо перебуває в зоні бойових дій…В деяких громадах відбуваються сильні бої. Російські загарбники чинять потужний терор проти мирного населення, зокрема проти фермерів. Українці створюють максимальний спротив: і мирний, і збройний", - наголосив боєць.
Денисов додав, на Запоріжжі окупанти викрадають мирних людей та грабують майно.
"Загарбники роблять все те, що чинили на тимчасово окупованих територіях "ЛНР" і "ДНР". Вони викрадають людей з метою отримання викупу, також змушують фермерів співпрацювати, відбирають у них урожай. Також в районі Василівки змусили фермерів викинути весь врожай овочів, який вони везли на реалізацію. Якщо ж окупанти масово блокують вивіз українського зерна за кордон, то на території Запорізької області вони блокують вивезення врожаю для реалізації. Було нещодавно фото, як в районі блокпостів на дорозі просто валяються овочі, які окупанти змусили фермерів просто викинути…Це просто нелюди", - сказав він.
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