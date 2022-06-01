Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Зараз досить проблемна евакуація. Якщо говорити про тимчасово окуповані території, то в районі Василівки окупанти не випускають людей, наразі й нема можливості випускати великі колони. Зараз назбиралось кількасот автомобілів, зокрема з нашої сторони – людей, яким треба виїхати на ті території. Там автомобілі стоять по 2-3 доби. Так само по 3-4 доби стоять машини, які їдуть на материкову Україну, в Запоріжжя", – сказав він.



Старух додав, що під прикриттям черг з цивільних авто ворог перекидає артилерію, танки й інше на різні ділянки фронту.



"Наявність цивільних людей унеможливлює для ЗСУ завдати удару. Фактично окупанти прикриваються мирними жителями, як щитом", – наголосив Старух.



Також голова Запорізької ОВА зазначив, що евакуація людей все ж відбувається.



"Останнього тижня найбільший потік евакуації - це Херсонська область. Якщо взяти до уваги попередній місяць, то в травні було евакуйовано найбільше 27 884 людини, які перетнули лінію розмежування та дібрались до Запоріжжя. Це люди з Пологівського району, з Оріхова, Гуляйполя і Пологів - місць, де ведуться активні бойові дії. Так само велика кількість була евакуйованих людей з Маріуполя, Донецької області, це 2827 людей за травень. А також з самої Донецької області, це Волноваха й інші населені пункти, виїхало 1425 людей. Наразі в Запоріжжі перебуває 82 тис. тимчасово переміщених осіб", – сказав він.





Окупанти обстріляли Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано близько 10 будинків



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