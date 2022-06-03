Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали.

Під час захоплення станції один зі снарядів, випущених окупантами, розірвався поблизу одного з енергоблоків. Внаслідок цього стався витік оливи. Пошкодження вдалося відремонтувати, але персонал був змушений залити в контур відпрацьовану оливу", - йдеться в повідомленні.

Нині робітники станції працюють вахтовим методом по тижню. Також російські загарбники охороняють станцію. Діє суворий пропускний режим, у працівників чергової зміни вилучають практично всі особисті речі, а найперше телефони.

Крім того, рашистське керівництво вивчає можливість під’єднання атомну електростанцію до енергосистеми РФ, утім через технічні причини це неможливо.

Нагадаємо, 4 березня внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.

Запорізька ОВА й мер міста Дмитро Орлов повідомили, що на ЗАЕС радіаційний фон у нормі, однак мешканців закликають менше перебувати на вулиці.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг засудив обстріл Запорізької атомної електростанції російськими військами, який призвів до пожежі на території АЕС.

4 березня прокуратура почала розслідування нападу росіян на електростанцію в Енергодарі.

Згодом на Запорізьку АЕС окупанти завезли 14 пропагандистів, які планують створити фейк, щоб переконати світ про "безпеку" на ядерному об'єкті

Також міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що російські окупанти катують оперативний штаб Запорізької АЕС

Крім того, МАГАТЕ перестала отримувати сигнали з окупованої Запорізької АЕС.

10 березня російські окупанти, які захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища. Воно межує з територією атомної станції.

12 березня виконувач обов'язків голови "Енергоатому" Петро Котін розповів, що російські окупанти, які захопили Запорізьку атомну електростанцію в Енергодарі, оголосили об'єкт власністю "Росатому".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb