Окупанти не пропускають до Запоріжжя автівки з продуктами, - мер Енергодару

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

" У Василівці, прямо на рашистському блокпості, люди були змушені викинути тонни овочів. Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви...", - написав він у Telegram.

Інформацію про те, що окупанти затримують вантажі із гуманітарною допомогою у Василівці також підтвердив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Доставлення гуманітарної допомоги через Василівку ускладнено тим, що російські війська затримують вантажі",- сказав він.

За його словами, Запоріжжя потерпає від інтенсивних артилерійських обстрілів. Через це складно евакуювати мешканців та доправити необхідне. Він додав, що на Запоріжжі зруйновано понад 3 тис. домівок. Також окупаційні війська порушили всю логістику між районами та закрили доступ до портів.

23 травня росіяни закрили виїзд із окупованих Мелітополя й Енергодара до Запоріжжя.

25 травня Росія ракетним ударом пошкодила запорізький ТРЦ "Аврора".

29 травня окупанти обстріляли Василівку та звинуватили Збройні сили України. В результаті пошкоджені будинки та господарські будівлі.

На Запоріжжі 1 червня окупанти обстріляли Гуляйполе, пошкодивши близько 10 будинків, зруйнувавши подвір'я та господарчі будівлі.

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