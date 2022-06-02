Окупанти не пропускають до Запоріжжя автівки з продуктами, - мер Енергодару
Росіяни на блокпостах не пропускають автомобілі з товаром, які прямують в Запоріжжя. Водії змушені викинути тонни овочів
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
" У Василівці, прямо на рашистському блокпості, люди були змушені викинути тонни овочів. Орки не пропускають в Запоріжжя автомобілі з товаром і у водіїв здали нерви...", - написав він у Telegram.
Інформацію про те, що окупанти затримують вантажі із гуманітарною допомогою у Василівці також підтвердив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Доставлення гуманітарної допомоги через Василівку ускладнено тим, що російські війська затримують вантажі",- сказав він.
За його словами, Запоріжжя потерпає від інтенсивних артилерійських обстрілів. Через це складно евакуювати мешканців та доправити необхідне. Він додав, що на Запоріжжі зруйновано понад 3 тис. домівок. Також окупаційні війська порушили всю логістику між районами та закрили доступ до портів.
- 23 травня росіяни закрили виїзд із окупованих Мелітополя й Енергодара до Запоріжжя.
- 25 травня Росія ракетним ударом пошкодила запорізький ТРЦ "Аврора".
- 29 травня окупанти обстріляли Василівку та звинуватили Збройні сили України. В результаті пошкоджені будинки та господарські будівлі.
- На Запоріжжі 1 червня окупанти обстріляли Гуляйполе, пошкодивши близько 10 будинків, зруйнувавши подвір'я та господарчі будівлі.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе