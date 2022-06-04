Гарячі бої у Запорізькій області змістилися до межі з Донеччиною,- депутат облради Лишенко
Сергій Лишенко, волонтер, депутат Запорізької облради розповів, що ворог не веде активних наступальних дій, але продовжує завдавати артилерійських ударів по містах та селищах Запоріжжя
Про це він повідомив в етері Еспресо.
Депутат Лишенко зазначив, що противник не веде активного наступу у регіоні, якщо порівнювати з іншими гарячими територіями.
"Постійно відбуваються артилерійські обстріли, артпідготовка по лінії зіткнення, артилерійські дуелі вже звична справа. Але у Запорізькій області останнім часом бої змістилися ближче до межі з Донецькою областю, саме там зараз гаряча точка. На цьому тижні були обстріли сіл поблизу міста Запоріжжя, їм добряче дісталося. Ворог намагався дотягнутися до нашої другої лінії оборони перед містом, але результату не отримав. Продовжуються бої біля Гуляйполя та Оріхова, міста руйнуються ворожою артилерією" – розказав депутат облради.
Також Сергій Лишенко додав, що як і раніше ворогом блокується виїзд цивільних з окупованих територій, щоб залишалася можливість прикриватися людьми під час атаки. Така ситуація триває вже декілька тижнів, але активних наступальних дій не відбувається.
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