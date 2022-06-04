Гарячі бої у Запорізькій області змістилися до межі з Донеччиною,- депутат облради Лишенко

Про це він повідомив в етері Еспресо.



Депутат Лишенко зазначив, що противник не веде активного наступу у регіоні, якщо порівнювати з іншими гарячими територіями.



"Постійно відбуваються артилерійські обстріли, артпідготовка по лінії зіткнення, артилерійські дуелі вже звична справа. Але у Запорізькій області останнім часом бої змістилися ближче до межі з Донецькою областю, саме там зараз гаряча точка. На цьому тижні були обстріли сіл поблизу міста Запоріжжя, їм добряче дісталося. Ворог намагався дотягнутися до нашої другої лінії оборони перед містом, але результату не отримав. Продовжуються бої біля Гуляйполя та Оріхова, міста руйнуються ворожою артилерією" – розказав депутат облради.



Також Сергій Лишенко додав, що як і раніше ворогом блокується виїзд цивільних з окупованих територій, щоб залишалася можливість прикриватися людьми під час атаки. Така ситуація триває вже декілька тижнів, але активних наступальних дій не відбувається.

26 травнч Запорізька ОВА повідомляла, що на Запоріжжі ворог наступає у напрямку Василівки та Оріхова, від обстрілів виникли пожежі

1 червня Запорізька ОВА проінформувала, що окупанти атакують Гуляйполе на Запоріжжі: зруйновано близько 10 будинків