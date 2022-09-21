У Запорізькій області росіяни протягом доби зруйнували 23 цивільні об'єкти
На Запоріжжі 20 вересня російські загарбники зруйнували 23 цивільні об'єкти в 17 населених пунктах
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
Упродовж 20 вересня на Запорізькому напрямку ситуація суттєво не змінилася. Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Протягом 20 вересня вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Комишувахи, Річного, Преображенки, Залізничного, Полтавки, Новоданилівки, Дорожнянки, Гуляйполя, Червого, Успенівки, Чарівного та Малих Щербаків.
"Надійшло 23 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.
Упродовж 20 вересня з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювали 917 людей, зокрема 163 дітей.
- 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми про приєднання" до РФ.
- 21 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що псевдореферендуми не допоможуть РФ змінити ситуацію з комплектацією армії, проте призведуть до посилення ядерного шантажу.
- 21 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя.
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