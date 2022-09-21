Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

Упродовж 20 вересня на Запорізькому напрямку ситуація суттєво не змінилася. Росіяни зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Протягом 20 вересня вони обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі Запоріжжя, Комишувахи, Річного, Преображенки, Залізничного, Полтавки, Новоданилівки, Дорожнянки, Гуляйполя, Червого, Успенівки, Чарівного та Малих Щербаків.

"Надійшло 23 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - наголосили в ОВА.

Упродовж 20 вересня з тимчасово окупованої території Запорізької області евакуювали 917 людей, зокрема 163 дітей.

20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми про приєднання" до РФ.

21 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що псевдореферендуми не допоможуть РФ змінити ситуацію з комплектацією армії, проте призведуть до посилення ядерного шантажу.

21 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія підтримає псевдореферендуми на окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Херсонщини й Запоріжжя.

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