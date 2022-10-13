У Запорізькій області росіяни за добу знищили 37 помешкань
У Запорізькій області протягом 12 жовтня російські загарбники зруйнували 37 цивільних об'єктів у районі 19 населених пунктів
Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.
На Запорізькому напрямку впродовж 12 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом доби росіяни обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.
Окупанти гатили по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Лежино, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенка, Приморське, Кам'янське, Дорожнянка, Чарівне, Новоданилівка, Полтавка, Малинівка, Ольгівське, Білогір'я, Новоандріївка, Новояковлівка, Степногірськ і Щербаки.
"Надійшло 37 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - зауважили в Запорізькій ОВА.
Упродовж 12 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 154 людей, зокрема 38 дітей.
- 12 жовтня українські бійці уразили три ворожі С-300 в Токмаку Запорізької області.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.12
Купівля 40.12Продаж 40.95
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе