Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

На Запорізькому напрямку впродовж 12 жовтня ситуація суттєво не змінилася. Основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом доби росіяни обстріляли українські позиції з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії фронту.

Окупанти гатили по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Лежино, Степове, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Преображенка, Приморське, Кам'янське, Дорожнянка, Чарівне, Новоданилівка, Полтавка, Малинівка, Ольгівське, Білогір'я, Новоандріївка, Новояковлівка, Степногірськ і Щербаки.

"Надійшло 37 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян і об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - зауважили в Запорізькій ОВА.

Упродовж 12 жовтня з тимчасово окупованої території евакуювали 154 людей, зокрема 38 дітей.

12 жовтня українські бійці уразили три ворожі С-300 в Токмаку Запорізької області.

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