Назвався "апостолом": на Запоріжжі затримали чоловіка, який "замінував" Офіс президента

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.



"5 грудня приблизно о 14:10 до Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на спецлінію "102" з мобільного зателефонував невідомий, який назвався "апостолом" і повідомив, що Офіс президента в місті Києві заміновано", - розповіли у поліції.



Інформація про замінування Офісу президента виявилася неправдивою.



Фейковим "мінером" виявився 47-річний житель міста Василівка Запорізької області.



Правоохоронці з'ясували, що затриманий уже двічі відбував покарання за аналогічні злочини.



Поліція вилучила сімкарту й телефон "мінера" як докази правопорушення.



Чоловіка затримали за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb