Назвався "апостолом": на Запоріжжі затримали чоловіка, який "замінував" Офіс президента
У Запорізькій області поліція затримала чоловіка, який 5 грудня повідомив хибну інформацію про замінування Офісу президента України
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорізькій області.
"5 грудня приблизно о 14:10 до Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на спецлінію "102" з мобільного зателефонував невідомий, який назвався "апостолом" і повідомив, що Офіс президента в місті Києві заміновано", - розповіли у поліції.
Інформація про замінування Офісу президента виявилася неправдивою.
Фейковим "мінером" виявився 47-річний житель міста Василівка Запорізької області.
Правоохоронці з'ясували, що затриманий уже двічі відбував покарання за аналогічні злочини.
Поліція вилучила сімкарту й телефон "мінера" як докази правопорушення.
Чоловіка затримали за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
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