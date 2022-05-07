У Запорізькій ОВА повідомили про смерть мера тимчасово окупованого Токмака
7 травня стало відомо про смерть міського голови тимчасово окупованого міста Токмак Запорізької області Ігоря Котелевського
Про це Укрінформу повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.
"7 травня 2022 року пішов з життя мер м. Токмак Ігор Котелевський. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської райдержадміністрації Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються", - повідомили в ОВА.
Токмак зараз окуповано російськими військами.
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