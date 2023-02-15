У застосунку "Дія" тепер доступний перегляд CNN International
У застосунку "Дія" з'явилася можливість дивитися CNN International. Мінцифри також розраховує на співпрацю з іншими іноземними каналами
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"CNN International тепер можна дивитися просто в Дії. Давно мріяли додати до Дiя.ТV саме цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться 2 мільярди людей", - написав він.
"Більше жодного пошуку стрімінгових сервісів, платформ, сайтів. Просто відкриваєте застосунок, робите кілька кліків і дізнаєтеся останні світові новини", - додав міністр.
Федоров зазначив, що міністерство готове до співпраці з іншими іноземними каналами.
- Улітку минулого року Верховна Рада дозволила українцям оформлювати виїзд дитини за кордон онлайн у "Дії".
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