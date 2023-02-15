У застосунку "Дія" тепер доступний перегляд CNN International

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"CNN International тепер можна дивитися просто в Дії. Давно мріяли додати до Дiя.ТV саме цей канал. Адже добре завжди мати під рукою якісні та перевірені міжнародні новини від топового медіа, яке дивляться 2 мільярди людей", - написав він.

"Більше жодного пошуку стрімінгових сервісів, платформ, сайтів. Просто відкриваєте застосунок, робите кілька кліків і дізнаєтеся останні світові новини", - додав міністр.

Федоров зазначив, що міністерство готове до співпраці з іншими іноземними каналами.