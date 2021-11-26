У застосунку "Дія" з'явилась опція завантажити COVID-сертифікат

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.



Він пояснив, що опцію додали у застосунок для зручності.



"Відвідування центрів масвої вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато людей все одно додатково завантажують сертифікат із порталу, роблять скріншоти QR. Тепер у кілька кліпів можна зробити це в застосунку", - зазначив він.



Раніше завантажити COVID-сертифікат можна було тільки на порталі "Дія", а не в застосунку.





Нагадаємо, Мінстерство цифрової трансформації створило окрему вебплатформу із відповідями на найпоширеніші питання щодо COVID-сертифікатів.