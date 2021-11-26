У застосунку "Дія" з'явилась опція завантажити COVID-сертифікат
У застосунку "Дія" з'явилась можливість завантажити COVID-сертифікат про вакцинацію у форматі PDF
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
Він пояснив, що опцію додали у застосунок для зручності.
"Відвідування центрів масвої вакцинації, спілкування з користувачами показало, що багато людей все одно додатково завантажують сертифікат із порталу, роблять скріншоти QR. Тепер у кілька кліпів можна зробити це в застосунку", - зазначив він.
Раніше завантажити COVID-сертифікат можна було тільки на порталі "Дія", а не в застосунку.
- Нагадаємо, Мінстерство цифрової трансформації створило окрему вебплатформу із відповідями на найпоширеніші питання щодо COVID-сертифікатів.
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