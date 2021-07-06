У Зеленського є не тільки план Б, якщо закон про олігархів не спрацює, - Данілов

Про це в інтерв'ю виданню Forbes заявив секретар РНБО Олексій Данілов, відповідаючи на питання чи є план Б, якщо закон про деолігархізацію не спрацює.

“У Володимира Зеленського є не тільки план Б – у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви “Я” дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо: потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи”, - зазначив Данілов.



Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт президента Володимира Зеленського про олігархів.

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