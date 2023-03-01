Про це він написав у Twitter.

"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це – аксіома", - заявив Подоляк.

При цьому падіння дронів він назвав "внутрішніми атаками".

"У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку невпізнаних літальних об'єктів", - написав радник керівника ОП.