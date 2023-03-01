У Зеленського прокоментували атаки дронів на ворожій території: Україна не б'є по РФ
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи атаки дронів у російських регіонах, заявив, що Україна не б'є по території Росії
Про це він написав у Twitter.
"Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну, щоб деокупувати всі свої території. Це – аксіома", - заявив Подоляк.
При цьому падіння дронів він назвав "внутрішніми атаками".
"У РФ наростають панічно-дезінтеграційні процеси, що відображено збільшенням внутрішніх атак на об'єкти інфраструктури з боку невпізнаних літальних об'єктів", - написав радник керівника ОП.
- У російському Бєлгороді 27 лютого розбились три безпілотні літальні апарати.
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