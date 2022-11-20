У Житомирі невідомі повідомили про мінування ТРЦ, людей евакуювали

Про це інформує Житомир.info.

"В Житомирі 20 листопада після 14:00 почали евакуйовувати людей з торговельних центрів, бо надійшло повідомлення про замінування", - мовиться в тексті.

У ГУНП Житомирській області повідомили, що інформація про мінування ТРЦ надійшла на електронну пошту, невідомі вимагали викуп.

Видання взяло коментар у речниці Головного управління Національної поліції Алли Ващенко. За її даними, свідчення про мінування всіх ТРЦ отримали "багато державних органів" на свої електронні адреси. Однак місто, де це мало б статися, зловмисники не вказали.

Нагадаємо, що подібні повідомлення отримала поліція Львова 18 листопада, тоді на мінування перевіряли низку шкіл міста.

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