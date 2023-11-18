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У Житомирі презентували фільм Миколи Княжицького "Церква без Христа"

18 листопада, 2023 субота
15:45
Суспільство

Український журналіст, народний депутат України Микола Княжицький представив у Житомирі фільм-розслідування "Церква без Христа"

У стрічці йдеться про злочини Російської православної церкви (РПЦ) та її філії УПЦ МП. У ній зібрано докази співучасті російської церкви у війні проти України. Також висвітлюються події, пов'язані з переходом громад до української церкви. Автор розповідає, хто і чому не забороняє Московський патріархат, передає Еспресо.

Презентація відбулася ввечері у п'ятницю, 17 листопада, у виставковій галерії "Гнатюк Арт Центр" (Житомир).

"Те, що показано в документальному фільмі - лише ілюстрація набагато більшої та небезпечної історії про те, як російська церква пройшла еволюцію від агітаторів "русского мира" до терористів. Саме тому, головною метою створення фільму було достукатися до суспільства про повну заборону РПЦ/УПЦ МП, адже це потрібно заради національної безпеки нашої держави", - наголосив автор фільму, народний депутат Микола Княжицький. 

У стрічці йдеться, що війна за незалежність України триває одночасно на фронті і в тилу, адже в середині країни досі є розгалужена мережа під назвою РПЦ, яка підриває нашу державу зсередини.

Нагадаємо, Микола Княжицький є автором законопроєкту №8221, який має на меті повністю заборонити діяльність РПЦ та її підлеглих структур на території України.

Премʼєра фільму відбувалася на фестивалі Via Carpatia напередодні призначеного у Верховній Раді голосування (1 читання) за інший, урядовий законопроєкт про заборону РПЦ. Княжицький називає його недосконалим. Чому - він також розповідає у стрічці. 

РПЦ
Житомир
УПЦ МП
Війна з Росією
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