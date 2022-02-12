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У Житомирі рибалка провалився під кригу. Врятувати чоловіка допомогли підлітки

12 лютого, 2022 субота
21:27
Суспільство

На одному з кар’єрів у Житомирі 12 лютого врятували рибалку, який провалився під кригу. Чоловіка, який опинився у крижаній воді, помітили підлітки, що проходили повз. Вони і викликали бійців ДСНС. Врятованого чоловіка госпіталізували з переохолодженням

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Житомирській області.

Повідомлення про те, що терміново необхідна допомога у порятунку чоловіка, який провалився під лід, до Служби порятунку "101" надійшло о 14:55 12 лютого. Про це сповістили випадкові перехожі юнаки, які на власні очі побачили, як людина шубовснула у воду.

"До місця пригоди відразу ж було спрямовано два чергових відділення рятувальників. По їх прибуттю з’ясувалося, що чоловік віком близько 62 роки вирішив порибалити та, відійшовши від берега понад 30 м, провалився у крижану воду", - йдеться у повідомленні.
 


Один із рятувальників у спеціальному костюмі обв’язався рятувальною мотузкою, ліг на тонку кригу та намагався повзком дістатися до потопаючого, але це йому вдавалося частково, лід ламався, і він опинявся у крижаній воді. Діставшись до рибалки, рятувальник однією рукою схопив його і тримав на поверхні води, а іншою проламував лід на шляху до берега. З берега їх страхували четверо колег. Один рятувальник у спеціальному костюмі поспішив на зустріч першому, проламуючи тонку кригу.

Спільними зусиллями фахівців ДСНС за 15-20 хвилин потерпілого вдалося витягнути на берег та передати медикам, які вже знаходилися на місці. Чоловіка госпіталізували до одного з лікувальних закладів обласного центру з попереднім діагнозом "загальне переохолодження тіла".


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Житомир
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ДСНС
рятувальники
кар'єр
новини Житомира
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