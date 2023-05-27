У Житомирі тариф на водопостачання та водовідведення підвищиться на 56%
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), планує затвердити постанову на засіданні 31 травня 2023 року про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Про це пише Житомир.info із посиланням на матеріали, які оприлюднені на сайті НКРЕКП.
Тарифи для населення, які будуть затверджені для КП "Житомирводоканал" з 1 червня 2023 року, є наступними:
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водопостачання – 23,84 грн за 1 куб.м (без ПДВ);
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водовідведення – 25,03 грн за 1 куб.м (без ПДВ).
Це означає, що з 1 червня 2023 року населення буде платити 48,87 грн (без ПДВ) за один кубометр води.
З урахуванням ПДВ вартість одного кубометру води в "Житомирводоканалі" становить 37,53 грн, а з 1 червня вона зросте на 56% і становитиме 58,64 грн.
"До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від ліцензіатів НКРЕКП надійшли заяви та додані до них матеріали для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Після їх опрацювання Департаментом із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, було схвалено проєкти постанов НКРЕКП, які передбачають встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Зазначені проєкти постанов були оприлюднені на офіційному вебсайті НКРЕКП", - повідомляється в обґрунтуванні прийняття постанови про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
- Раніше НКРЕКП пропонувала збільшити тариф на електроенергію для населення, щоб збалансувати систему забезпечення доступності електрики для побутових споживачів.
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