У Житомирі тариф на водопостачання та водовідведення підвищиться на 56%

Про це пише Житомир.info із посиланням на матеріали, які оприлюднені на сайті НКРЕКП.

Тарифи для населення, які будуть затверджені для КП "Житомирводоканал" з 1 червня 2023 року, є наступними:

водопостачання – 23,84 грн за 1 куб.м (без ПДВ);

водовідведення – 25,03 грн за 1 куб.м (без ПДВ).

Це означає, що з 1 червня 2023 року населення буде платити 48,87 грн (без ПДВ) за один кубометр води.

З урахуванням ПДВ вартість одного кубометру води в "Житомирводоканалі" становить 37,53 грн, а з 1 червня вона зросте на 56% і становитиме 58,64 грн.

"До Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), від ліцензіатів НКРЕКП надійшли заяви та додані до них матеріали для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Після їх опрацювання Департаментом із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на засіданні НКРЕКП, що проводилось у формі відкритого слухання, було схвалено проєкти постанов НКРЕКП, які передбачають встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Зазначені проєкти постанов були оприлюднені на офіційному вебсайті НКРЕКП", - повідомляється в обґрунтуванні прийняття постанови про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.