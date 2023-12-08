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Головна Культура У Житомирі відновили музей, який був пошкоджений від російського удару

У Житомирі відновили музей, який був пошкоджений від російського удару

8 грудня, 2023 п'ятниця
08:43
Культура У Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова відновили музей

У Житомирському військовому інституті імені Сергія Корольова відновили музей, який був пошкоджений внаслідок російського удару

Про це повідомляє Житомирська ОДА.

"Разом із запрошеними та членами родин загиблих військовослужбовців інституту учасники урочистостей оглянули музей закладу, який вперше відкрив двері для відвідувачів після реекспозиції та відновлення пошкоджень, спричинених ворожими бомбардуваннями. В оновленому музеї відкрито відділ, у якому відображено події, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення російських загарбників до України", - йдеться у повідомленні.

Завідувач музею Юрій Ткачук зазначив, що багато визначних воєначальників ЗСУ є випускниками саме Житомирського військового інституту.

Він також розказав, як батальйон Житомирського військового Інституту в складі 72 бригади героїчно захищав столицю в перші дні війни і багато офіцерів і курсантів поклали своє життя за нашу свободу: "Величезна вдячність керівництву інституту і всім, хто долучився до увіковічення пам’яті наших захисників та фіксування подій, початком яких стала дата 24 лютого 2022 року".

  • З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повністю або частково відновити майже 850 медичних закладів, які були пошкоджені внаслідок російських атак.
Житомир
Війна з Росією
ракетний удар
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