В Україні повністю або частково відновили 850 медустанов, пошкоджених унаслідок російської агресії

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

"За понад півтора року повномасштабної війни росіяни цілеспрямовано та системно руйнують українські лікарні, поліклініки, амбулаторії, пологові та інші медзаклади, а також тероризують мирне населення", - йдеться у повідомленні.

За понад 22 місяці війни у різних областях України було відновлено повністю та частково 847 об’єктів медзакладів: 441 об’єкт відновлено повністю та ще 406 - частково. Найбільше - у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни ворог пошкодив 1474 об’єкти медзакладів та ще 195 об’єктів зруйнував повністю. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей.