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В Україні повністю або частково відновили 850 медустанов, пошкоджених унаслідок російської агресії

7 грудня, 2023 четвер
12:58
Війна з Росією РФ вдарила по лікарні у Бериславі

З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повністю або частково відновити майже 850 медичних закладів, які були пошкоджені внаслідок російських атак

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

"За понад півтора року повномасштабної війни росіяни цілеспрямовано та системно руйнують українські лікарні, поліклініки, амбулаторії, пологові та інші медзаклади, а також тероризують мирне населення", - йдеться у повідомленні.

За понад 22 місяці війни у різних областях України було відновлено повністю та частково 847 об’єктів медзакладів: 441 об’єкт відновлено повністю та ще 406 - частково. Найбільше - у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській, Чернігівській та Херсонській областях. 

Зазначається, що від початку повномасштабної війни ворог пошкодив 1474 об’єкти медзакладів та ще 195 об’єктів зруйнував повністю. Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Київської та Чернігівської областей. 

  • 12 жовтня окупаційна армія вдарила по дитячій лікарні та університету в Херсоні, внаслідок чого будівлі зазнали руйнувань.
  • 5 жовтня російські терористи вдарили по медичному закладу у Бериславі Херсонської області. Унаслідок цього два медпрацівники отримали поранення.
Здоров'я
Україна
російська армія
відбудова України
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