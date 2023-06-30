У Житомирі вулицю Білоруську перейменували на честь Полку Кастуся Калиновського

Про це повідомляє сайт Житомирської міської ради.

Рішення про перейменування прийняли на сесії міської ради.

"У нас з Україною спільний ворог. Білорусь окупована Росією та режимом Лукашенка, - наголошують представники Полку Кастуся Калиновського.

Мер Житомира Сергій Сухомлин вручив бійцям прапор міста.

"Коли білоруси звільнять свою країну від окупації, цей прапор буде у білоруського міста, яке стане побратимом Житомира. Дякую всім хлопцям та дівчатам полку Калиновського, які з 2014 року захищають незалежність України", - заявив мер.

Полк імені Кастуся Калиновського

Білоруський Полк імені Кастуся Калиновського захищає Україну у складі ЗСУ. Наразі підрозділ воює на Бахмутському напрямку.

Кастусь Калиновський - історична постать, революціонер, який очолив у 1863 році повстання проти російської імперії.