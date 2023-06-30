Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Житомирі вулицю Білоруську перейменували на честь Полку Кастуся Калиновського

У Житомирі вулицю Білоруську перейменували на честь Полку Кастуся Калиновського

30 червня, 2023 п'ятниця
03:41
Суспільство Полк Кастуся Калиновського, Житомир

Житомирська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Білоруської на честь Полку імені Кастуся Калиновського

Про це повідомляє сайт Житомирської міської ради.

Рішення про перейменування прийняли на сесії міської ради.

"У нас з Україною спільний ворог. Білорусь окупована Росією та режимом Лукашенка, - наголошують представники Полку Кастуся Калиновського.

Мер Житомира Сергій Сухомлин вручив бійцям прапор міста.

"Коли білоруси звільнять свою країну від окупації, цей прапор буде у білоруського міста, яке стане побратимом Житомира. Дякую всім хлопцям та дівчатам полку Калиновського, які з 2014 року захищають незалежність України", - заявив мер.

Полк імені Кастуся Калиновського

Білоруський Полк імені Кастуся Калиновського захищає Україну у складі ЗСУ. Наразі підрозділ воює на Бахмутському напрямку.

Кастусь Калиновський - історична постать, революціонер, який очолив у 1863 році повстання проти російської імперії.

Україна
Білорусь
Житомир
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Сергій Суровікін
29 червня, 2023 четвер
Після заколоту Пригожина в РФ заарештували генерала Суровікіна, - FT
Каховська ГЕС, підтоплення
29 червня, 2023 четвер
Єврокомісар заявив про проблеми зі збиранням доказів причетності РФ до підриву Каховської ГЕС
Карта бойових дій-2706
28 червня, 2023 середа
Окупанти намагаються використовувати шлях через Армянськ, але він надто близько до позицій ЗСУ, - Гуменюк
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.48
  • EUR
    Купівля 40.36
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
30 червня
03:15
Црвена Звезда, Зеніт
У Росії заявили, що отримали $4,5 млн від ФІФА
02:55
Оновлено
Атака дронів, Shahed, шахеди, ППО
Нічний обстріл 30 червня: пожежа у Миколаєві, Запоріжжя атакували балістикою та "шахедами"
02:25
Додаток "Дія"
У Дію повертають послугу зміни місця проживання
01:45
Відеогра Stray
Відеогра Stray вийде на Xbox. Відомо дату релізу
01:26
Євген Коноплянка
Коноплянка обрав країну і чемпіонат для продовження кар'єри, - ЗМІ
01:16
Олаф Шольц
Шольц закликав бути готовими до довгої війни
01:11
Окупанти на ЗАЕС
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 29 червня
00:54
НАТО
НАТО близьке до рішення надати Україні дозвіл пропустити ПДЧ, - посол США у Альянсі
00:52
"Брентфорд", Єгор Ярмолюк
Клуб АПЛ "Брентфорд" продовжив контракт з 19-річним українцем
00:36
Суперкубок УЄФА
УЄФА запровадила революційну зміну у форматі Суперкубка УЄФА
00:03
Бен Воллес
НАТО слід розглянути можливість вступу України без плану дій по членству, - міністр оборони Британії Воллес
2023, четвер
29 червня
23:39
Німеччина солдат армія
Радар ППО, системи для розміновування та мостоукладання: Німеччина надала нову партію допомоги Україні
23:09
МВФ
МВФ виділить Україні новий транш у розмірі майже $900 млн
22:47
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Лукашенко може використати ПВК Вагнера для своїх проєктів у Африці, - військовий експерт Самусь
22:44
Дуда і Зеленський
Україна та Польща планують спільні заходи до 80-х роковин Волинської трагедії, - Дуда
22:40
Володимир Зеленський, Майк Пенс
Зеленський зустрівся з Майком Пенсом: говорили про фронт, зброю для України та саміт НАТО
22:20
Космоплан SpaceShipTwo компанії Virgin Galactic
Компанія Virgin Galactic здійснила перший комерційний суборбітальний політ
21:42
Дмитро Лубінець, омбудсман
Прирівняли жертву до агресора: Лубінець розкритикував звіт ООН про затримання цивільних під час війни
21:21
HIMARS з ATACMS
У США визначились з наданням Україні далекобійних ракет ATACMS: рішення за Байденом, - WSJ
20:53
санкції проти Росії
Британські юристи в межах нових санкцій не зможуть консультувати російські компанії щодо ділових угод
20:45
кардинал Маттео Зуппі
Представник Папи зустрівся з патріархом РПЦ Кирилом і дитячим омбудсменом РФ, арешт якої санкціонував МКС
20:03
OPINION
Олександр Вільчинський
Писати під час війни
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 491 дня війни: Сили оборони просунулись на 1,3 км у напрямку Бердянська, займають панівні позиції під Авдіївкою, а вагнерівці більше не воюватимуть в Україні
19:58
Вокаліст U2 Боно створив портрет Зеленського для The Atlantic, його тиражують для UNITED24
19:46
ЗСУ
На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, наступ росіян на інших напрямках успіхів теж не мав, – Генштаб
19:31
долар євро валюта обмін
Україна отримала $1,215 млрд від США та Фінляндії. На що підуть гроші
19:16
Майк Пенс
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс прибув до України з неоголошеним візитом
19:04
Грета Тунберг та європейські політики у Києві
Грета Тунберг та європейські політики у Києві говорили про екологічні наслідки війни РФ проти України
18:47
на фото: засуджений бойовик "ДНР"
Хотів влаштуватися на службу в "Азов": бойовика "ДНР" засудили до 8 років ув'язнення
18:47
катастрофа літака МАУ в Ірані
Україна разом із трьома країнами подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака МАУ у 2020 році
18:16
АРМА
Один із членів конкурсної комісії відкликав голос за нову керівницю АРМА й заявив про порушення
18:16
Швейцарія
Швейцарія запровадила санкції проти причетних до підриву суверенітету Молдови
18:08
OPINION
МАЙКЛ Мишкало
А якщо розстріляти?..
18:04
Буча ексгумація загиблих
Українські поліцейські навчатимуться в Японії ефективно ідентифікувати тіла загиблих
18:00
Аналітика
санкції для українських компаній
"Пекельні санкції" для українських компаній: перелік із 919 юросіб, - дослідження YouControl 
17:59
Карл Негаммер
Австрія як нейтральна держава не виступатиме на підтримку гарантій безпеки для України, – канцлер
17:42
Оновлено
Кирило Буданов
Буданов: Після заколоту Пригожина вагнерівці більше не воюватимуть в Україні
17:28
водопостачання вода
В Україні підвищили тарифи на холодну воду
17:14
Нацгвардійці за тиждень ліквідували понад 300 окупантів, 5 танків, 2 комплекси РЕБ і склад боєприпасів
17:06
Урсула фон дер Ляєн
На тлі заколоту Пригожина ЄС має подвоїти підтримку України, - Урсула фон дер Ляєн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV