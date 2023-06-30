У Житомирі вулицю Білоруську перейменували на честь Полку Кастуся Калиновського
Житомирська міська рада прийняла рішення про перейменування вулиці Білоруської на честь Полку імені Кастуся Калиновського
Про це повідомляє сайт Житомирської міської ради.
Рішення про перейменування прийняли на сесії міської ради.
"У нас з Україною спільний ворог. Білорусь окупована Росією та режимом Лукашенка, - наголошують представники Полку Кастуся Калиновського.
Мер Житомира Сергій Сухомлин вручив бійцям прапор міста.
"Коли білоруси звільнять свою країну від окупації, цей прапор буде у білоруського міста, яке стане побратимом Житомира. Дякую всім хлопцям та дівчатам полку Калиновського, які з 2014 року захищають незалежність України", - заявив мер.
Полк імені Кастуся Калиновського
Білоруський Полк імені Кастуся Калиновського захищає Україну у складі ЗСУ. Наразі підрозділ воює на Бахмутському напрямку.
Кастусь Калиновський - історична постать, революціонер, який очолив у 1863 році повстання проти російської імперії.
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