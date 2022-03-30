У Житомирській області поліція затримала підозрюваних, які обкрадали квартири в Ірпені

Про це повідомляють на офіційному сайті Національної поліції України.



За попередніми даними, 29 березня на одному з блокпостів у Житомирській області правоохоронцями було зупинено автомобіль "BMW" з трьома молодиками всередині.

Підозрювані рухалися з боку столиці.

Пізніше було встанволено, що пасажирами були жителі Львівщини віком від 27 до 31 року. Усі назвались добровольцями одного з українських батальйонів. Однак водій і двоє його пасажирів не змогли підтвердити свою належність до добробату. Крім того чоловіки не надали реєстраційні документи на транспортний засіб.



У автівці було виявлено низку речей, які викликали підозру щодо свого походження - ювелірні прикраси, гроші та інші цінні речі. Крім того в автівці правоохоронцями було знайдено вибухонебезпечні боєприпаси, зокрема гранати Ф-1 та РГД-5, що було направлено органами на експертне дослідження.



Пояснити походження знайденого подорожні не змогли. З цієї причини усіх трьох було доставлено до відділку поліції.



Пізніше було з’ясовано, що автомобіль належить жительці міста Ірпінь.

Стало відомо, що власниця нині перебуває за межами країни. Цінності та готівка теж виявилися краденими з її оселі.



Причетних до обкрадання оселі чоловіків було затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.

Усі троє наразі перебувають під вартою. Триває досудове розслідування.

Нині слідчі відділу поліції 1 Житомирського райуправління оголосили чоловікам про підозру за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

До суду подано клопотання про взяття чоловіків під варту. У ході подальшого досудового розслідування збираються також документальні свідчення для кваліфікації злочинних дій чоловіків за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) та ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.



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