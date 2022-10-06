Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна України.

Усі торги відбуватимуться на Prozorro.Продажі

10 жовтня відбудеться аукціон з приватизації окремого майна Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" у Тернопільській області. Його стартова ціна 13,8 млн грн, а гарантійний внесок – 2,8 млн грн.

13 жовтня продаватимуть єдиний майновий комплекс ДП "Тростянецький спиртовий завод" у Вінницькій області. Це найдорожчий зі спиртзаводів. Його стартова ціна 44,1 млн грн, а гарантійний внесок – 8,8 млн грн.

17 жовтня спробують приватизувати ще один об’єкт у Вінницькій області – Барський спиртовий комбінат за стартовою ціною всього 4,6 млн грн. Гарантійний внесок –918 тисяч гривень

18 жовтня піде з молотка єдиний майновий комплекс ДП "Гайсинський спиртовий завод" на Вінниччині. Його стартова ціна – 18,5 млн грн, гарантійний внесок – 3,7 млн грн.

19 жовтня відбудеться аукціон з приватизації Юрковецького спиртзаводу, що також у Вінницькій області. Стартова ціна – 15,3 млн грн.

21 жовтня спробують продати Залозецьке місце провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" у Тернопільській області. Його стартова ціна – 30,8 млн грн, гарантійний внесок – 6,2 млн грн.

Відповідно до умов приватизації місць провадження діяльності “Укрспирту”, новий власник зобов’язаний буде сплатити кошти в розмірі балансової вартості активу на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованості підприємства, в тому числі на виплату боргів по заробітній платі.

Умови приватизації інших спиртових потужностей: погашення боргів з зарплати та перед бюджетом, а також недопущення звільнення працівників з ініціативи нового власника протягом 6 місяців.

19 вересня відбувся перший приватизаційний онлайн-аукціон з початку повномасштабного вторгнення – продали спиртзавод у Кобиловолоках на Тернопільщині якому понад 100 років.

А уже наступного дня продали ще один спиртзавод у Тернопільській області – за 150 млн грн.

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