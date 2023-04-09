Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У злитих документах Пентагону повідомляють, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи, - The Jerusalem Post

У злитих документах Пентагону повідомляють, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи, - The Jerusalem Post

9 квітня, 2023 неділя
23:22
Світ на фото: протести в Тель-Авіві

У секретних документах Пентагону, які раніше поширили в соцмережах, є інформація про те, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи

Про це інформує The Jerusalem Post.

У документах повідомляють, що офіційні особи Моссаду та його агенти закликали високопосадовців розвідувальної служби та громадян Ізраїлю протестувати проти урядової судової реформи. Також вони закликали до кількох дій, які б засуджували уряд.

У матеріалах зазначають, що Моссад після консультації з генпрокурором дозволив приєднатися своїм співробітникам до протестів. Утім він заборонив їм називати місце своєї роботи.

Також повідомляється, що документи були позначені грифом "Цілком таємно" і доступні лише американським спецслужбам. У них стверджують, що інформація про внутрішні дії розвідувальної служби була отримала за допомогою радіолокаційної розвідки.

Моссад своєю чергою відреагував на ці звинувачення. Він назвав їх неправдивми і необґрунтованими. Також розвідувальна служба Ізраїлю зазначила, що її працівники не заохочують антиурядові та будь-які інші демонстрації.

"Моссад та його високопосадовці не заохочували та не заохочують співробітників Моссад до участі в антиурядових демонстраціях чи будь-яких інших політичних демонстраціях та заходах", - наголосили в ізраїльській спецслужбі.

  • 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
  • 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
  • 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
Ізраїль
США
Читайте також:
Очільник МОН Оксен Лісовий
8 квітня, 2023 субота
Міністр освіти Лісовий відреагував на мовний скандал у Державному податковому університеті
Онуфрій
8 квітня, 2023 субота
"Україна відвернулась від мене". Онуфрій визнав, що мав громадянство Росії
Сі Цзіньпін та Путін
8 квітня, 2023 субота
Путін ображений на КНР і починає самостійну гру, - польський політик Чех
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.21
    Купівля 37.21
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.15
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
9 квітня
23:02
Аналітика
Сергій Згурець
США серйозно розслідують витік розвідданих, адже він найбільший за час повномасштабної війни РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
22:29
Росіяни обстріляли Херсонщину керованими авіабомбами
21:49
Пентагон
Журналісти Bellingcat встановили першоджерела "злитих" документів про контрнаступ ЗСУ
20:46
польща кордон
На прикордонників у Польщі напали мігранти, які намагалися перетнути білорусько-польський кордон
20:13
Добкін провів богослужіння у Харкові
20:10
Ексклюзив
Буча
Росіяни заходили у населений пункт та намагались усунути лідерів громади - таке відбувалось в багатьох геноцидах, - дослідник Тоттен
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Іван Франко і корисні ідіоти
19:48
У Кам'янці-Подільському другий день триває протистояння за собор Олександра Невського. Є штовханина з поліцією
19:23
Еммануель Макрон
"Не час для переговорів": Макрон про війну в Україні
18:50
Tesla авто
Tesla побудує у Шанхаї новий завод з виготовлення акумуляторів, попри наростання напруження між США та Китаєм
18:47
Інтерв’ю
окупанти РФ
Росіяни дуже панікують і бояться контрнаступу, а тому можуть піти на добровільний вихід з України, - Фейгін
18:39
Ексклюзив
Волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky
Картини військової ЗСУ мандрують по світу і розповідають про події в Україні
18:27
Окупанти
Росіяни на Луганщині вивозять у невідомому напрямку місцевих, яких підозрюють у підтримці України, - Генштаб
18:23
Ексклюзив
Волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky
"Росіяни розуміють цінність культури під час війни", - волонтерка та фотограф ЗСУ Ірина iSky
18:04
Ізраїль продовжив підтримку біженців з України
18:04
OPINION
Андрій Бондар
"Русская вєсна" починає пожирати своїх дітей
18:00
Ексклюзив
суд гаага
Багатьох священників-колаборантів судитимуть у Гаазі, - дослідник геноцидів Тоттен
17:53
кури
У Китаї засудили чоловіка, який налякав понад тисячу курей сусіда
17:15
Інтерв’ю
Дуда і Зеленський
ЗСУ вже 9 років є гарантом безпеки Польщі, - польський політик Мирослав Чех
16:55
паркан на кордоні з Білоруссю
У Латвії почався другий етап будівництва стіни на кордоні з Білоруссю
16:40
Ексклюзив
Кремль
Якщо Гаага не визнає дії РФ геноцидом, то представники Кремля можуть отримати терміни за злочини проти людства, - дослідник геноцидів Тоттен
16:40
Росія вдарила ракетою по мосту на Чернігівщині
Росія вдарила ракетою по мосту на Чернігівщині
16:23
Наслідки ворожого удару по льодовій арені у Дружківці
Ворог обстріляв Дружківку на Донеччині, відомо про двох поранених
16:20
Швеція
Посол Швеції показав, як вперше розписав писанку
16:07
Ексклюзив
іранські безпілотники
В Ірані розглядають протести в Ізраїлі, як чудовий момент для вторгнення, - ексдепутат Кнесету Цінкер
16:07
OPINION
Олексій Тимофіїв
Що може запропонувати сучасна Україна серйозним інвесторам?
16:00
гроза
У Києві очікується гроза: оголошено І рівень небезпеки
15:42
окупанти
Росіяни налагодили "відрядження" фахівців РФ на тимчасово окуповані території через кадровий голод, - Центр нацспротиву
15:37
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина запустить свій перший супутник спостереження
15:23
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Над Сумщиною зенітники збили російський БПЛА
15:13
обережно міни
На Харківщині місцевий мешканець на власному городі підірвався на міні
15:05
Екс-прем'єр Фіцо
У Словаччині закрили кримінальне провадження щодо експрем'єра за публікацію відео передачі Україні С-300
15:05
Ексклюзив
китай
Китай є гарантом безпеки України і треба це використовувати при ядерній загрозі, - експерт-міжнародник Добряк
14:50
У тимчасово окупованому Севастополі біля пам'ятника Лесі Українки посадили синьо-жовті квіти
14:43
Ексклюзив
Міністерство освіти та науки України
В Україні повинна існувати адекватна система підвищення кваліфікації викладачів, - засновник освітньої компанії Setstud Кондратюк
14:41
У Лаврі тепер моляться за перемогу України, а не за "русскій мір", - Порошенко
14:41
Папа Франциск
Папа Франциск попросив у Бога "допомоги" для українців та "великоднього світла" для росіян
14:33
У французькому Марселі обвалився будинок
У французькому Марселі обвалився будинок, відомо про 5 постраждалих
14:22
Експедиція зі станції "Академік Вернадський" вирушила додому після 408 днів роботи
14:06
OPINION
Сергій Громенко
Чому на Заході не розуміють справжню Росію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV