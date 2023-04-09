У злитих документах Пентагону повідомляють, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи, - The Jerusalem Post

Про це інформує The Jerusalem Post.

У документах повідомляють, що офіційні особи Моссаду та його агенти закликали високопосадовців розвідувальної служби та громадян Ізраїлю протестувати проти урядової судової реформи. Також вони закликали до кількох дій, які б засуджували уряд.

У матеріалах зазначають, що Моссад після консультації з генпрокурором дозволив приєднатися своїм співробітникам до протестів. Утім він заборонив їм називати місце своєї роботи.

Також повідомляється, що документи були позначені грифом "Цілком таємно" і доступні лише американським спецслужбам. У них стверджують, що інформація про внутрішні дії розвідувальної служби була отримала за допомогою радіолокаційної розвідки.

Моссад своєю чергою відреагував на ці звинувачення. Він назвав їх неправдивми і необґрунтованими. Також розвідувальна служба Ізраїлю зазначила, що її працівники не заохочують антиурядові та будь-які інші демонстрації.

"Моссад та його високопосадовці не заохочували та не заохочують співробітників Моссад до участі в антиурядових демонстраціях чи будь-яких інших політичних демонстраціях та заходах", - наголосили в ізраїльській спецслужбі.