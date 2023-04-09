У злитих документах Пентагону повідомляють, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи, - The Jerusalem Post
У секретних документах Пентагону, які раніше поширили в соцмережах, є інформація про те, що Моссад підбурював ізраїльтян до протестів проти судової реформи
Про це інформує The Jerusalem Post.
У документах повідомляють, що офіційні особи Моссаду та його агенти закликали високопосадовців розвідувальної служби та громадян Ізраїлю протестувати проти урядової судової реформи. Також вони закликали до кількох дій, які б засуджували уряд.
У матеріалах зазначають, що Моссад після консультації з генпрокурором дозволив приєднатися своїм співробітникам до протестів. Утім він заборонив їм називати місце своєї роботи.
Також повідомляється, що документи були позначені грифом "Цілком таємно" і доступні лише американським спецслужбам. У них стверджують, що інформація про внутрішні дії розвідувальної служби була отримала за допомогою радіолокаційної розвідки.
Моссад своєю чергою відреагував на ці звинувачення. Він назвав їх неправдивми і необґрунтованими. Також розвідувальна служба Ізраїлю зазначила, що її працівники не заохочують антиурядові та будь-які інші демонстрації.
"Моссад та його високопосадовці не заохочували та не заохочують співробітників Моссад до участі в антиурядових демонстраціях чи будь-яких інших політичних демонстраціях та заходах", - наголосили в ізраїльській спецслужбі.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
- 8 квітня у Головному управління розвідки повідомили, що так звані засекречені військові документи про плани наступу ЗС України насправді є підробкою та спецоперацією російських спецслужб. РФ могла підробити документи, щоб зірвати західну допомогу Україні.
- 9 квітня журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що першоджерелом "злитих" секретних документів Пентагону про контрнаступ Збройних Сил України був сервер на Discord.
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