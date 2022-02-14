У зоні ООС окупанти поранили українського військового
З початку доби 14 лютого станом на 17:00 російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, поранено українського військового
Про це повідомляє пресштаб ООС.
Неподалік Трьохзібенки окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Мар'їнки вони задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та знищили 1 БПЛА противника.
Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок дій противника один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я - середньої важкості.
- Нагадаємо, 11 лютого росіяни в зоні ООС поранили українського військового.
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