У зоні ООС провели навчання зі встановлення і маскування мостової переправи
В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися тактико-спеціальні заняття з наведення понтонно-мостової переправи та її маскування за допомогою аерозольних димів
Про це повідомляє пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook.
"До виконання завдань були залучені понтонери однієї з інженерних бригад та військовослужбовці полку радіаційного, хімічного і біологічного захисту зі складу Об’єднаних сил", - пишуть в ООС.
Зазначається, що під час навчань військовослужбовці обладнали переправу через річку, замаскували її димами та забезпечили переміщення техніки.
Крім того, уточнюється, що військовослужбовці виконали усі нормативи у стислий час, діяли швидко, злагоджено, надійно та ефективно. Такі практичні заняття дозволяють постійно підтримувати навички військових інженерів на високому рівні.
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