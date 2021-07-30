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У зоні ООС провели навчання зі встановлення і маскування мостової переправи

30 липня, 2021 п'ятниця
14:20
Суспільство

В районі проведення операції Об’єднаних сил відбулися тактико-спеціальні заняття з наведення понтонно-мостової переправи та її маскування за допомогою аерозольних димів

Про це повідомляє пресслужба ООС на своїй сторінці у Facebook.

"До виконання завдань були залучені понтонери однієї з інженерних бригад та військовослужбовці полку радіаційного, хімічного і біологічного захисту зі складу Об’єднаних сил", - пишуть в ООС.

Зазначається, що під час навчань військовослужбовці обладнали переправу через річку, замаскували її димами та забезпечили переміщення техніки.

Крім того, уточнюється, що військовослужбовці виконали усі нормативи у стислий час, діяли швидко, злагоджено, надійно та ефективно. Такі практичні заняття дозволяють постійно підтримувати навички військових інженерів на високому рівні.

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Новини
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ООС
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