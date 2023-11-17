У ЗСУ запускають автоматизовану систему управління оборонними ресурсами SAP, яку використовують у НАТО

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві зазначають, що завдяки запровадженню цієї системи Міноборони пришвидшило опрацювання заявок на постачання від бригад з кількох тижнів до 2-3 днів, тоді як раніше цей процес міг тривати місяць.

Наразі система перебуває в пілотному користуванні, але масштабується серед всіх військових частин, додають у відомстві.

Доступ до системи для замовлень і моніторингу залишків мають військові частини й оперативні командування, склади зберігання, командування сил логістики. Проте кожен користувач програми не має доступу до інформації, яка стосується інших військовослужбовців та підрозділів. Застосовується принцип “need to know”, коли доступ є тільки до тієї інформації, що потрібна користувачу для виконання його задачі.

У Міноборони інформують, що продукти SAP в оборонному секторі використовують 44 країни, зокрема 28 з 31 країн-членів НАТО. Найбільшими користувачами є США, Німеччина, Нідерланди, Канада, Польща та Австралія.

Автоматизацію почали з обліку речового майна, обліку запчастин, а у вересні додався автоматичний облік техніки. Оновлення вже працюють на декількох складах забезпечення.

Базові операції на цих складах проводять за допомогою сканерів, терміналів збору даних та інших інструментів системи управління на базі SAP. Міноборони зауважило, що для роботи системи всюди вже є адаптовані та навчені працівники складів.

"Результатом повсюдного запровадження системи має стати повноцінна відмова від паперового документообігу в логістичних операціях. Наступний крок – продовження модернізації всіх складів, впровадження на них SAP та підключення до загальної системи", - йдеться у повідомленні відомства.