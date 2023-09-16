Облік на складах Міноборони обмежується обліковими книгами й Excel. Ми це змінемо, - Арсен Жумаділов

Про це керівник Агенції ресурсного забезпечення Міністерства оборони Арсен Жумаділов

Жумаділов заявив в ексклюзивному інтерв'ю "Еспресо".

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"Те, що воно пишеться в облікових книгах, в журналах – це регулювання, яке само собою живе. Я так розумію, новий міністр на це вже звернув увагу: це буде спрощуватись і ці журнали будуть прибиратися. Що стосується збору даних, де вони агрегуються, як вони аналізуються, то дійсно ми говоримо про відсутність спеціальних рішень. Це все збирається в Excel. Це хороший інструмент, але це не аналітичний інструмент. Це не інструмент для того, щоб уможливити планування з великим спектром номенклатури, де є кілька рівнів, де ти маєш розрахувати показники і потім облікувати це в реальному часі. Excel це все не забезпечує. Наразі внесення даних відбувається, по суті, вручну. Звісно, це має переглядатися", - зазначив Жумаділов.

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За його словами, певні складові Сил оборони України наразі переходять на SAP.

"Є хороша новина, що частково, у деяких родах та видах військ зараз в якості експериментального пілотного проєкту впроваджується SAP як система управлінського обліку, система управління ресурсами підприємства в частині управління запасами", - сказав Арсен Жумаділов.