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Головна Економіка Скандали з яйцями по 17 грн та куртками для військових виникли через непрозорість й неякісність контрактів, - голова Агентства ресурсного забезпечення Міноборони Арсен Жумаділов
Ексклюзив

Скандали з яйцями по 17 грн та куртками для військових виникли через непрозорість й неякісність контрактів, - голова Агентства ресурсного забезпечення Міноборони Арсен Жумаділов

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Скандали із закупівлями в Міноборони з яйцями по 17 грн та куртками для військових виникли через непрозорість й неякісність контрактів

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Еспресо" розповів Арсен Жумаділов, очільник Агенції.

"Дизайн контрактів, які укладало Міноборони під час закупівель, був неякісним", - зазначив він.
 
На питання щодо скандалів із закупівлями в Мінобороні: то яйця по 17 гривень за штуку, то сумнівні куртки зимові, Жумаділов зазначив, що справа полягала в тому, що ці закупівлі проводяться в "непрозорому режимі". 
 
"Я маю на увазі, у юридичному розумінні, а не етичному. Коли немає обов’язку нічого публікувати на "Прозорро": ані процедуру, ані звіт про укладений договір, ні самі закупівельні ціни. Такі закупівлі сприяють тому, щоб люди закладали туди свої приватні інтереси. Чи вони закладалися в цих випадках, про які ви кажете, – на це питання мають відповісти правоохоронні органи. Я пов’язую [скандали] з тим, ці закупівлі відбувалися непрозоро", - наголосив він. 

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Також він додав, що замовник в особі структурного підрозділу Міністерства оборони був або не зацікавлений, або був не поінформований щодо того, як можна ефективніше структурувати закупівлі, аби унеможливити, наприклад, яйця по 17 гривень за штуку.  

"Ці яйця по 17 гривень виникли на тлі того, що договори на послуги харчування, які укладалися у 2022 році, містили всередині себе дуже великий обсяг дискреції при виконанні цих договорів як з боку постачальників, так і з боку замовників. Тобто коли рішення приймаються на розсуд виконавців з обох сторін", - зазначив Жумаділов. 

Голова Агентства ресурсного забезпечення Міноборони наголосив, що якісний контракт – це контракт, де чітко виписані дії, їхня послідовність, їхня тривалість, взаємні права та обов'язків всіх сторін в спосіб, який унеможливлює чи суттєво звужує дискрецію. 

"Що стосується курток – так само. По-перше, непрозорість, прямі контракти. Ми не знаємо, звідки ці турецькі компанії, чому саме вони? Чи було дотримано принципи, наприклад, ефективності використання публічних коштів при закупівлі цих курток? У мене є щодо цього обгрунтовані сумніви. Постанова, яка регулювала на той час пряме контрактування, зобов'язувала замовника керуватись принципом ефективності використання коштів", - додав він. 

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Окрім цього, він зазначив, що другий момент по куртках — це питання управління якістю, тобто як встановлення вимог щодо якості, так і контроль якості при прийманні товарів.

Довідково. Арсен Жумаділов — кримськотатарський громадський та політичний діяч. Має значний досвід у розбудові державних інституцій, реформуванні публічних закупівель. У квітні 2023 року очолив команду реформи закупівель у сфері оборони у межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України.

Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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