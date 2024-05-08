На Київщині викрили осіб, які розповсюджували наркотики серед військових

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ДПСУ.

Працівники ДПСУ та співробітники Нацполіції викрили наркодилерів, які налагоджували розповсюдження особливо небезпечних наркотичних речовин серед місцевих жителів та військовослужбовців.

"Їх затримали після збуту чергової партії наркотичного зілля. Під час обшуків помешкань у них вилучено зіп-пакети та згортки із наркотичними речовинами та грошові кошти. Фігуранти кримінального провадження затримані та очікують повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні.