На Київщині викрили осіб, які розповсюджували наркотики серед військових
У середу, 8 травня, у Київській області викрили групу осіб на збуті наркотиків
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал ДПСУ.
Працівники ДПСУ та співробітники Нацполіції викрили наркодилерів, які налагоджували розповсюдження особливо небезпечних наркотичних речовин серед місцевих жителів та військовослужбовців.
"Їх затримали після збуту чергової партії наркотичного зілля. Під час обшуків помешкань у них вилучено зіп-пакети та згортки із наркотичними речовинами та грошові кошти. Фігуранти кримінального провадження затримані та очікують повідомлення про підозру", - йдеться у повідомленні.
- 8 травня СБУ затримала місцеву жительку Київщини, яка під час боїв за столицю передавала ворогу геолокації оборонних пунктів ЗСУ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.13Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе