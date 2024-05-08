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Під час боїв за Київ передавала росіянам геолокації ЗСУ: СБУ затримала місцеву жительку

8 травня, 2024 середа
13:29
Кримінал
Зміст

Служба безпеки України затримала місцеву жительку Київщини, яка під час боїв за столицю передавала ворогу геолокації оборонних пунктів українських Збройних сил

Про це повідомляє СБУ.

Відповідно до інформації слідства, жінка була в складі агентурного апарату розвідки РФ. За наказом загарбників вона об’їжджала на своєму авто передмістя Києва, щоб фіксувати позиції найбільшого зосередження українських захисників. Особливо фігурантку цікавили вогневі позиції ЗСУ й протитанкові загородження на ключових автотрасах.

Зокрема, у березні 2022 року українка дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів Сил оборони. Отримавши потрібні координати, вона надсилала їх в Telegram-бот російської спецслужби.

Фото: СБУ


Фото: СБУ

"Після провалу ворожого наступу на столицю нашої держави фігурантка згорнула розвідувальну активність та "залягла на дно", щоб уникнути правосуддя", - кажуть у СБУ.

Під час обшуку затриманої Служба безпеки виявила мобільний телефон, який вона використовувала для підривної діяльності на користь окупантів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.

Зараз затримана перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 8 травня Служба безпеки затримала та повідомила про підозру місцевий житель Дніпропетровщини, який наводив російські ракети на Кривий Ріг.
Теги:
Україна
Росія
СБУ
Київщина
Війна з Росією
колаборанти
новини Києва
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