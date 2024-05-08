Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Наводив ракети на Кривий Ріг: СБУ затримала підозрюваного

Наводив ракети на Кривий Ріг: СБУ затримала підозрюваного

8 травня, 2024 середа
10:13
Кримінал
Зміст

Служба безпеки затримала та повідомила про підозру місцевий житель Дніпропетровщини, який наводив російські ракети на Кривий Ріг

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що підозрюваним виявився 27-річний місцевий житель Кривого Рогу. Окупанти дистанційно завербували чоловіка для наведення ударів по об'єктах ЗСУ.

Чоловік об’їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів. Додатково він відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки.

Під час обшуків СБУ виявила у підозрюваного автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки затримала агентурну групу російської ФСБ, яка готувала масовані авіаудари по Україні напередодні Великодня. Учасникам загрожує довічне ув'язнення.
Теги:
СБУ
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
Війна з Росією
Читайте також:
На фото: Емілі Блант
6 травня, 2024 понедiлок
"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера
Олександра Матвійчук
Автор Віталій Портников
5 травня, 2024 неділя
Українці, які не можуть виплеснути свою злість на росіян, починають виливати її на самих себе, — лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук
На фото: Jerry Heil в номері на Євробаченні-2024
7 травня, 2024 вiвторок
У Польщі закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024 через світшот Jerry Heil з написом Banderaciaga
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.2
    Купівля 39.2
    Продаж 39.71
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 42.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
8 травня
10:34
Анонс
Інфіковані культурою - фільм
Інфіковані культурою: новий документальний фільм про деколонізацію в ефірі Еспресо у суботу
10:25
Ігор Коломойський, суд
Коломойському оголосили підозру в замовленні вбивства директора юридичної компанії
10:15
Ексклюзив
Микола Княжицький
Усі ознаки нацизму на себе перебрала Росія, - Княжицький
10:01
OPINION
Вадим Денисенко
Путін боягуз, але чверть українців бояться його ядерних погроз
09:51
Володимир Зеленський
Нацизм відродився. Тільки з новим маркуванням: "Сделано в России", - Зеленський
09:36
Підігрує пропаганді РФ: у ЦПД пояснили, чому Білорусь оголосила про ядерні навчання
09:26
росія солдат
На польсько-білоруському кордоні затримали дезертира з російської армії, - ЗМІ
08:57
Укрзалізниця, потяг, поїзд
РФ атакувала залізничну інфраструктуру у Херсоні: є тимчасові обмеження
08:44
ППО, обстріл, ЗСУ
Масована нічна атака РФ: Повітряні сили знищили 39 ракет і 20 ворожих "шахедів"
08:43
Ексклюзив
Окупанти будують залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком
Росіяни майже добудували залізницю, яка з'єднає Маріуполь з Ростовом-на-Дону, - Андрющенко
08:43
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ атакувала Україну ракетами зранку 8 травня: в низці областей є влучання, поранена дитина
08:35
стрибки з парашутом
У Швеції на навчаннях НАТО під час стрибків з парашутами постраждали 11 солдатів
08:34
Володимир Зеленський
Росія спрямувала понад 70 повітряних цілей на 7 регіонів України, - Зеленський
08:04
Назарій Гринцевич
На фронті загинув наймолодший оборонець Азовсталі Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка"
08:03
OPINION
Віктор Андрусів
Чотири фактори нашої перемоги
07:50
Вакцина від коронавірусу
AstraZeneca відкликає свою вакцину проти COVID-19 у всьому світі: причина
07:43
Оновлено
електроенергія
Росіяни вночі атакували енергетичні об'єкти у 6 областях
07:33
Оновлено
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 13 танків та 30 артсистем
07:27
Оновлено
ракетний корабель РФ "Сєрпухов"
Росія тримає у Чорному морі два ракетоносії: загальний залп до 12 "калібрів"
07:26
ізраїльські солдати
МЗС Британії про наступ Ізраїлю на Рафах: Порушить міжнародне право і не призведе до знищення ХАМАСу
07:11
Анонс
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
"Реал" - "Баварія": де та коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів
07:03
Дмитро Лубінець
Лубінець передав МФЧХ документи щодо порушень діяльності російського Червоного Хреста
06:37
ЗСУ
РФ просувається на Донеччині та Запоріжжі: ISW оцінив ситуацію на фронті
06:12
КНДР
КНДР випробувала новий ракетний двигун для балістичних ракет
05:52
Літак. авіація, Польща
Польща та союзники підіймали авіацію під час масованого обстрілу України з боку РФ
05:40
СУ-30
Попри санкції за два роки війни РФ придбала військове авіаційне обладнання майже на $500 млн, - ліберальне росЗМІ
04:25
Ізраїль, ЦАХАЛ
"Вплине не лише на регіон, а й на весь світ": Туреччина просить Ізраїль вивести війська з ПП біля Рафаху
04:15
Канада
Постійне втручання Китаю у вибори може підірвати канадську демократію, - розвідка Канади
03:56
путін
Путін на "інавгурації", ймовірно, запевняв росіян, що режим у Росії надалі буде все більш автократичним, - ISW
02:34
НАТО
Нейтральні країни запропонували НАТО поглибити співпрацю у сфері розвідки та кібербезпеки на тлі агресії РФ
01:49
авіація
Польща розпочала військові навчання зі США та країнами Балтії Astral Knight-24
01:17
Клаус Йоханніс
Президент Румунії Йоханніс після зустріч з Байденом заявив, що розглядає можливість передачі Україні Patriot
00:52
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
ЦАХАЛ взяв під контроль пункт перетину кордону між сектором Гази та Єгиптом
00:25
TikTok
TikTok подає до суду на США через законопроєкт, що може заборонити діяльність соцмережі
00:15
Jerry Heil у півфіналі Євробачення-2024
Jerry Heil та alyona alyona вийшли до фіналу Євробачення-2024
2024, вiвторок
7 травня
23:54
ПСЖ - "Борусія", Марко Ройс
"Борусія" сенсаційно обіграла ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів
23:46
Ексклюзив
Сергій Кривонос
"Блеф ні про що": генерал Кривонос щодо погроз РФ завдати ударів по Великій Британії
23:42
Оновлено
Вогонь, пожежа
В окупованому Луганську прогриміли вибухи: виникла пожежа
23:05
грузія
Двоє грузинських добровольців загинули в боях під Авдіївкою
23:02
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ, Кубок Англії
"Челсі" знайшов у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV