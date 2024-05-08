Наводив ракети на Кривий Ріг: СБУ затримала підозрюваного
Служба безпеки затримала та повідомила про підозру місцевий житель Дніпропетровщини, який наводив російські ракети на Кривий Ріг
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що підозрюваним виявився 27-річний місцевий житель Кривого Рогу. Окупанти дистанційно завербували чоловіка для наведення ударів по об'єктах ЗСУ.
Чоловік об’їжджав місцевість, де намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів. Додатково він відмічав на картах Google геолокації українських блокпостів та ремонтних баз військової техніки.
Під час обшуків СБУ виявила у підозрюваного автомат АК-74 з глушниками та набоями до нього.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ). Йому загрожує до 12 років тюрми.
Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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