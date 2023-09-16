Халяльна та кошерна їжа можуть з'явитися в армії, - головний по закупівлях МОУ

Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Еспресо" розповів Арсен Жумаділов, очільник Агенції.

"Маємо враховувати, що у нас служать не тільки чоловіки, а й жінки. Що служать мусульмани, юдеї, які, ймовірно, дотримуються певних правил, релігійних канонів у частині харчування. Будемо націлені та те, аби усе це врахувати", - сказав він.

На пряме питання про халяльну та кошерну їжу очільник Агенції відповів: "Ми точно будемо над цим працювати".

Сам Арсен Жумаділов під час служби часто був змушений їсти лише салат і хліб, оскільки інша їжа містила свинину.

Керівником Агенції ресурсного забезпечення Міноборони Арсен Жумаділов був призначений 29 серпня 2023 року тодішнім міністром Олексієм Резніковим. Новостворена структура має стати ключовим оператором тилового забезпечення армії, найбільшим публічним замовником товарів та послуг в країні.

Довідково. Арсен Жумаділов — кримськотатарський громадський та політичний діяч. Має значний досвід у розбудові державних інституцій, реформуванні публічних закупівель. У квітні 2023 року очолив команду реформи закупівель у сфері оборони у межах Офісу підтримки змін при Міністерстві оборони України.