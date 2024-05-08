Стефанчук висловився про можливе звільнення міністра Сольського, підозрюваного в оборудках із землею

Про це на брифінгу в Раді повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає "Українська правда".

Він зазначив, що будь-які кадрові питання, зокрема ті, які стосуються уряду, – це компетенція фракції, яка визначає порядок денний. Стефанчук підкреслив, що ні голова ВР, ні його заступники не мають права голосу на погоджувальній раді під час затвердження питань порядку денного.

"Як тільки це питання (звільнення Сольського, – ред.) порядку денного зʼявиться в переліку питань, які будуть виноситися на голосування, ми одразу його поставимо. Очікуємо на рішення від фракції. Станом на зараз такого рішення немає", - резюмував спікер ВР.

Що відомо про справу Сольського

23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради, а нині міністра аграрної політики Миколу Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн, йому оголосили підозру.

25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольському у вигляді перебування під вартою з альтернативою застави. Того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 млн грн.