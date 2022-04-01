У звільненому від окупантів Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів, – Офіс генпрокурора
У звільненому від окупантів Тростянці продовжують знаходити тіла закатованих мертвих мешканців. Правоохоронці розпочали кримінальні провадження
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", – йдеться в повідомленні.
Мова йде про притягнення до відповідальності за злочини, які в Тростянці вчиняли російські окупанти проти мирного населення. Також російські військові грубо порушували вимоги Женевської конвенції. Вони не лише окупували місто Тростянець, а ще й викрадали мирних мешканців і знущалися з них.
У середу, 30 березня, місто звільнили від окупантів та під час його обстеження виявили тіла двох закатованих містян. Вони були прив'язані один до одного та вбиті з вогнепальної зброї. Відомо, що про їхнє зникнення рідні повідомляли за кілька днів до цього.
- Відступаючи від Тростянця, російські війська замінували об'єкти інфраструктури, а також кладовище.
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