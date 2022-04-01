У звільненому від окупантів Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів, – Офіс генпрокурора

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури здійснюються досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни", – йдеться в повідомленні.



Мова йде про притягнення до відповідальності за злочини, які в Тростянці вчиняли російські окупанти проти мирного населення. Також російські військові грубо порушували вимоги Женевської конвенції. Вони не лише окупували місто Тростянець, а ще й викрадали мирних мешканців і знущалися з них.

У середу, 30 березня, місто звільнили від окупантів та під час його обстеження виявили тіла двох закатованих містян. Вони були прив'язані один до одного та вбиті з вогнепальної зброї. Відомо, що про їхнє зникнення рідні повідомляли за кілька днів до цього.

Відступаючи від Тростянця, російські війська замінували об'єкти інфраструктури, а також кладовище.