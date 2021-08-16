Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ У зв'язку з локдауном: посольство України в Австралії призупинило консульський прийом громадян

У зв'язку з локдауном: посольство України в Австралії призупинило консульський прийом громадян

16 серпня, 2021 понедiлок
12:18
Світ Австралія COVID

До 2 вересня консульський прийом громадян в Посольстві України в Канберрі буде призупинено через жорсткий карантин у місті

Про це повідомила пресслужба відомства.

У разі виникнення обставин, які вимагають негайного реагування, у посольстві залишили телефон "гарячої лінії": 0452664592;

Також є варіант звернутись до посольства:

  •  поштою за адресою: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
  • електронною поштою: consul_au@mfa.gov.ua

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Австралія
консульство України
Читайте також:
Анжеліка Терлюга
15 серпня, 2021 неділя
З Олімпіади виключили вид спорту, в якому Україна здобула дві медалі
15 серпня, 2021 неділя
Бойко, Хорошковський, Цушко, Калєтнік, брати Литвини, Лавринович. Посадовці часів Януковича мають з'явитися завтра на допит до СБУ
15 серпня, 2021 неділя
Відпочинок у Єгипті подорожчає
Київ
+19
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.59
    Купівля 26.59
    Продаж 26.82
  • EUR
    Купівля 31.23
    Продаж 31.61
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
16 серпня
14:57
Втрата безвізу і міжнародної підтримки, продовження війни, занепад економіки: вчені оцінили безпекові загрози для України до 2030 року
14:55
З'єднає Україну і Молдову: Укравтодор почав підготовку до будівництва Ямпільського мосту через Дністер
14:45
Рональд Куман
Тренер "Барселони" знайшов позитив від відходу Мессі в ПСЖ
14:44
Спалах COVID-19 в Україні очікуємо в жовтні-листопаді, - Кузін
14:41
таліби
Колапс афганської армії: таємні угоди та масове дезертирство
14:35
Суд поновив Семочка на посаді заступника голови Служби зовнішньої розвідки
14:24
Ігор Суркіс і Мірча Луческу
Суркіс заінтригував фанатів новими трансферами "Динамо"
14:22
В Україні оголосили штормове попередження на 17 серпня: які області накриє негода
14:19
вакцинація
МОЗ поки не розглядатиме надання преференцій щепленим українцям, - головний санлікар
14:08
Кривий Ріг
Нардепка-"слуга" Кравчук назвала ймовірну дату нових виборів мера Кривого Рогу
14:03
парад до Дня Незалежності
Репетиція параду до Дня Незалежності: КМДА оприлюднила розклад перекриття транспортного руху
13:52
Київ
Київ - двадцять перше місто у світі за рівнем забрудненості повітря
13:51
НБУ
Майже 20% небанківських фінкомпаній не розкрили структуру власності в строк на вимогу НБУ
13:36
Афганістан
В Афганістані залишаються 50 українців, - МЗС
13:30
Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики у сузір’ї Піч
Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики у сузір’ї Піч
13:15
Такаші Кураі
Посол Японії назвав символічним початок Паралімпіади у День Незалежності України
13:14
Apple
Apple мають намір представити новий iPhone наступного місяця, - журналіст Bloomberg
12:56
КПВВ "Чаплинка"
КПВВ "Чаплинка" на адмінкордоні з окупованим Кримом буде на ремонті до 15 вересня
12:51
На Одещині прикордонники виявили близько 60 кг кокаїну в контейнері з еквадорськими бананами
12:43
Афганістан
Віталій Портников: Секрет - у громадському запиті
12:37
Микола Чаус
Чауса залишили під домашнім арештом, - адвокат
12:29
Катерина Рожкова
Апеляційний суд визнав законною догану Рожковій від Ради НБУ
12:21
Шпигував для РФ із ідеологічних міркувань: на Херсонщині СБУ викрила агента російської воєнної розвідки
12:00
"Справа Хізб ут-Тахрір": суд РФ виніс вироки 4 кримським татарам, терміни від 12 до 18 років в'язниці
11:45
Пункт пропуску "Дьякове" на кордоні з Румунією тимчасово не працює, - Держприкордонслужба
11:41
землетрус
З різницею у 7 хвилин: у Грузії сталось два землетруси
11:35
Прокуратура проводить нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту
11:31
стрілянина
На Волині неповнолітній стріляв біля райвідділку: постраждав місцевий журналіст
11:27
школа каркнтин
У МОН просять не вірити фейку про скасування навчання з 1 вересня
11:09
COVID
На Полтавщині зафіксували 30 випадків Дельта-штаму COVID-19
10:57
електропоїзд Stadler
У Києві тестуватимуть швейцарську електричку на приміських маршрутах
10:56
вакцина
Угорщина продовжила роботу пунктів вакцинації на кордоні для жителів Закарпаття
10:40
Смерть мера Кривого Рогу: поліція не виключила версію про доведення до самогубства
10:27
Загибель мера Кривого Рогу: з'явилося відео останніх хвилин життя
10:14
Інфографіка
Львів- Олександрія
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 4-го туру чемпіонату України з футболу
10:10
Борис Джонсон
Прем'єр Британії Джонсон закликав світову спільноту не визнавати владу "Талібану" в Афганістані
09:51
monobank
Вартість monobank перевищила $1 млрд, - співзасновник
09:50
Джастін Трюдо
У Канаді призначили дострокові парламентські вибори
09:21
Серед регіонів, що зробили основний внесок у медальний залік на Олімпіаді, перше місце посіла Полтавська область і це не дивно - у спорт вкладають кошти, - Княжицький
09:17
Дмитро Кулеба
Україна вивезла з Афганістану громадян шести країн, - Кулеба
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV