У зв'язку з локдауном: посольство України в Австралії призупинило консульський прийом громадян

Про це повідомила пресслужба відомства.

У разі виникнення обставин, які вимагають негайного реагування, у посольстві залишили телефон "гарячої лінії": 0452664592;

Також є варіант звернутись до посольства:

поштою за адресою: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;

електронною поштою: consul_au@mfa.gov.ua