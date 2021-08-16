У зв'язку з локдауном: посольство України в Австралії призупинило консульський прийом громадян
До 2 вересня консульський прийом громадян в Посольстві України в Канберрі буде призупинено через жорсткий карантин у місті
Про це повідомила пресслужба відомства.
У разі виникнення обставин, які вимагають негайного реагування, у посольстві залишили телефон "гарячої лінії": 0452664592;
Також є варіант звернутись до посольства:
- поштою за адресою: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
- електронною поштою: consul_au@mfa.gov.ua
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.59
Купівля 26.59Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.23Продаж 31.61
- Актуальне
- Важливе