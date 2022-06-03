Uber призупинив роботу в Женеві
Компанія Uber буде змушена тимчасово зупинити роботу в Женеві (Швейцарія) через рішення суду, яким її визнали роботодавцем
Про це повідомляє Swiss Info, передає ЄП.
Федеральний суд Швейцарії підтримав рішення суду нижчої інстанції про те, що компанія Uber має вважатися роботодавцем. Компанії доведеться призупинити роботу у Женеві, доки вона не виконає вимоги законодавства.
Влада кантону Женева назвала це історичним рішенням.
Справа тягнулася ще з 2019 року, коли влада Женеви визначила Uber роботодавцем, а відтак зобов’язаною забезпечувати соціальний пакет водіям.
Uber визнала, що не має іншого вибору, крім як тимчасово зупинити послуги у Женеві та відновити контакти з владою Женеви, щоб відшукати прийнятне рішення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.73
- Актуальне
- Важливе