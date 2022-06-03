Про це повідомляє Swiss Info, передає ЄП.

Федеральний суд Швейцарії підтримав рішення суду нижчої інстанції про те, що компанія Uber має вважатися роботодавцем. Компанії доведеться призупинити роботу у Женеві, доки вона не виконає вимоги законодавства.

Влада кантону Женева назвала це історичним рішенням.

Справа тягнулася ще з 2019 року, коли влада Женеви визначила Uber роботодавцем, а відтак зобов’язаною забезпечувати соціальний пакет водіям.

Uber визнала, що не має іншого вибору, крім як тимчасово зупинити послуги у Женеві та відновити контакти з владою Женеви, щоб відшукати прийнятне рішення.