Про це повідомила пресслужба управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США.

Санкції стосуються керівників поліції моралі, міністерства розвідки та безпеки, сухопутних військ, Сил опору Басідж і правоохоронних сил. У відомстві зазначили, що ці структури регулярно придушують протести, порушують права іранського громадянського суспільства, політичних дисидентів, борців за права жінок і членів іранської громади багаї.

"Махса Аміні була сміливою жінкою, чия смерть під вартою поліції моралі стала ще одним актом жорстокості сил безпеки іранського режиму проти власного народу. Ми рішуче засуджуємо цей безсовісний акт і закликаємо уряд Ірану припинити насильство щодо жінок і постійне насильницьке придушення свободи слова та зібрань. Сьогоднішня акція із застосування санкцій до Іранської моральної поліції та високопосадовців іранської служби безпеки, відповідальних за ці утиски, демонструє чітке зобов’язання адміністрації Байдена - Гарріс відстоювати права людини та права жінок в Ірані та в усьому світі", - наголосила міністерка фінансів Джанет Л. Єллен.

Завданням моральної поліції є забезпечення виконання законів країни проти нескромності та суспільних пороків. Вона відіграла ключову роль у придушенні протестів 2009 року - після суперечливих президентських виборів, у листопаді 2019 року - під час підвищення цін на бензин - тоді вбили сотні протестувальників.

Також 14 вересня 2022 року поліція моралі заарештувала 22-річну Махсу Аміні за нібито неналежне носіння хіджабу та відправила її на "виховний і орієнтаційний" клас у відділку поліції. Того ж дня її ушпиталили в стані коми, а за два дні дівчина померла від травм. За словами свідків, її побили в поліції. Батько Махси заявив, що посадовці приховали синці на тіли його доньки, а причиною смерті назвали хворобу серця, хоча Махса Аміні не мала таких захворювань.

Санкції наклали на очільника моральної поліції Мохаммада Ростамі Чешме Гачі, під чиїм керівництвом орган показав надмірне насильство. На початку 2022 року Ростамі заявив, що Поліція моралі каратиме іранських жінок, які відмовляються носити хіджаб. Також обмеження торкнулися голови тегеранського відділку поліції моралі Хаджа Ахмада Мірзаї.

Міністр розвідки Ірану та керівник однієї з головних служб безпеки іранського уряду MOIS Есмаїл Хатіб відповідальний за те, що відомство розправилося з великою кількістю правозахисників, активісток за права жінок, журналістів, режисерів і членів релігійних меншин. Також орган переслідував тих, хто повідомляв про порушення прав людини в Ірані, їхні родини, катував людей у таємних центрах ув’язнення.

Салар Абнуш є заступником командувача Басідж і очолював відомство також під час протестів у листопаді 2019 року. Сили опору Басідж неодноразово звинувачували в убивствах беззбройних протестувальників.

Манучехр Аманоллахі командує поліцією моралі у провінціях Чахармахал і Бахтіарі. За час його перебування на посаді придушили тисячі протестіа. Силовики використовували бойові снаряди проти протестувальників, що призвело до численних смертей.

Кіюмарс Хейдарі - командувач сухопутними військами іранської армії, який публічено визнав причетність своєї структури до придушення протестів у листопаді 2019 року й загибелі сотень протестувальників.

Унаслідок санкцій майно й інтереси цих силовиків, які розташовані у США чи перебувають під контролем Штатів, будуть заблоковані. Фінансові операції зі США чи в межах країни також заборонені. Також обмеження можуть накласти на людей і іноземні установи, які надають фінансові послуги підсанкційним особам. У мінфіні США зауважили, що метою санкцій є не покарання, а позитивна зміна поведінки.

19 вересня повідомляли про 5 загиблих під час протестів у Ірані, які спалахнули через убивство Махси Аміні.

22 вересня кількість загиблих протестувальників зросла до 31 людини.

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