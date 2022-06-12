Учасник канадської лотереї виграв 70 млн доларів і планує передати частину на відбудову України, - CNM

Про це повідомляє CTV News Montreal.

"Працівник Hydro-Quebec у відставці Марсель Люсьє заявив, що він планує використати частину джекпоту в 70 мільйонів доларів, щоб допомогти відбудувати Україну", - йдеться в повідомленні.

Також Люсьє хоче використати частину коштів на фінансування проєктів для допомоги людям з аутизмом.

Нещодавно канадський бренд Meleg Perfumes випустив парфум "Слава Україні", з кожної проданої пляшки парфуму 50 канадських доларів буде направлено до Національного банку України.

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