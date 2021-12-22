Учасник Олімпійських ігор-2016 помер у віці 32 років

Про це повідомляє офіційний Twitter Олімпійського комітету Бразилії.



Наприкінці жовтня бразильського стрибуна у воду Яна Матоса було госпіталізовано з інфекцією горла. Бактерії потрапили у його стравохід, а потім у легені, це спричинило серйозні ускладнення.



Організм спортсмена не зумів справитись з хворобою і Ян Матос помер у віці 32 років.



Любителям спорту Матос відомий, як учасник Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро.

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