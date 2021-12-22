Учасник Олімпійських ігор-2016 помер у віці 32 років
Бразильський стрибун у воду Ян Матос, який брав участь в Олімпіаді-2016, помер у віці 32 років
Про це повідомляє офіційний Twitter Олімпійського комітету Бразилії.
Наприкінці жовтня бразильського стрибуна у воду Яна Матоса було госпіталізовано з інфекцією горла. Бактерії потрапили у його стравохід, а потім у легені, це спричинило серйозні ускладнення.
Організм спортсмена не зумів справитись з хворобою і Ян Матос помер у віці 32 років.
Любителям спорту Матос відомий, як учасник Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро.
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