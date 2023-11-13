Учасники акції продовжують блокувати три напрямки: ДПСУ про ситуацію на українсько-польському кордоні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Учасники акції, які перебувають на території Польщі, продовжують блокувати три напрямки. Якщо говорити з українського боку, то це пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". На цей момент більш-менш інтенсивний рух ми фіксуємо по пункту пропуску "Краківець" у напрямку виїзду з України, в'їзду в Польщу. Там вантажні транспортні засоби інтенсивно перетинають кордон, слідуючи з України до Польщі. Інші напрямки і виїзду, і в'їзду з Польщі практично заблоковані", - зауважив спікер Державної прикордонної служби України.

Андрій Демченко додав, що лише невеличка кількість вантажівок може перетнути кордон саме на цих напрямках, бо учасники акції продовжують блокувати під'їздні шляхи до польських пунктів пропуску. На щастя, вони не блокують рух для автобусів та легкових автомобілів.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Нещодавно стало відомо, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч із Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада в Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим.

Вранці 13 листопада перед пунктами пропуску із сусідніми державами на виїзд з України зафіксовано черги з автівок, автобусів, а також вантажівок, зареєстрованих в е-черзі.

Також 13 листопада Україна планує провести зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.