Учасники злочинів проти цивільних українців: розвідка опублікувала список бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.



В списку майже 1550 людей.



За даними розвідки, ці люди беруть участь у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України.



"Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", - йдеться у повідомленні.

