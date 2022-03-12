Учасники злочинів проти цивільних українців: розвідка опублікувала список бригади матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ
Головне управління розвідки України опублікувало список військовослужбовців 78 окремої бригади матеріально- технічного забезпечення Збройних сил Росії м. Будьонновськ
Про це йдеться у повідомленні ГУР МО.
В списку майже 1550 людей.
За даними розвідки, ці люди беруть участь у скоєнні військових злочинів проти мирного населення України.
"Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним", - йдеться у повідомленні.
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