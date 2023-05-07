Учені назвали новий вид метеликів на честь лиходія з "Володаря перснів"

Про це інформує BBC.

До нового роду Saurona було додано два види метеликів - Saurona triangular і Saurona aurigera. Очікується, що згодом до них доєднаються й багато інших видів.

Назву для виду обирала доктор Бланка Хеуртас, яка опікується відділом метеликів у Музеї природознавства в Лондоні та яка є членом Керівного комітету групи спеціалістів з метеликів Міжнародного союзу охорони природи. Так метеликів назвали на честь Саурона тому, що чорні кільця на їхніх помаранчевих крилах нагадують всевидяче око, описане в романах Толкіна.

У музеї сподіваються, що незвичайна назва, пов'язана з відомим фентезі, приверне увагу до виду та допоможе провести додаткові дослідження.

Так Saurona triangular і Saurona aurigera не є першими істотами, яких назвали на честь Саурона. Його ім'я згадується також у назвах гнойового жука, жаби та динозавра.