Учені назвали новий вид метеликів на честь лиходія з "Володаря перснів"
Учені назвали новий вид метеликів на честь лиходія Саурона з романів "Володар перснів" англійського письменника Джона Р. Р. Толкіна
Про це інформує BBC.
До нового роду Saurona було додано два види метеликів - Saurona triangular і Saurona aurigera. Очікується, що згодом до них доєднаються й багато інших видів.
Назву для виду обирала доктор Бланка Хеуртас, яка опікується відділом метеликів у Музеї природознавства в Лондоні та яка є членом Керівного комітету групи спеціалістів з метеликів Міжнародного союзу охорони природи. Так метеликів назвали на честь Саурона тому, що чорні кільця на їхніх помаранчевих крилах нагадують всевидяче око, описане в романах Толкіна.
У музеї сподіваються, що незвичайна назва, пов'язана з відомим фентезі, приверне увагу до виду та допоможе провести додаткові дослідження.
Так Saurona triangular і Saurona aurigera не є першими істотами, яких назвали на честь Саурона. Його ім'я згадується також у назвах гнойового жука, жаби та динозавра.
- 2 травня стало відомо, що біологи виявили в Бразилії жабу виду Xenohyla truncata, яка вміє запилювати рослини.
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