У Бразилії виявили жабу, яка може запилювати рослини
Біологи виявили в Бразилії жабу виду Xenohyla truncata, яка вміє запилювати рослини
Про це пише Science.
Зазначають, що це перший випадок, коли у земноводного помітили таку властивість.
Сама жаба харчується плодами та нектаром дерева каїміто і може поширювати його насіння. Тепер учені з'ясували, що до її вологої шкіри прилипає пилок дерева, що квітне. Жаба стрибає по квітках і у такий спосіб запилює їх.
Довгий час науковці вважали, що запилювати рослини можуть лише комахи та птахи. Утім низка досліджень показала, що деякі рептилії та ссавці також здатні впоратися з цим завданням. До них приєдналися також і жаби, утім необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити це.
- 22 березня стало відомо, що науковці віднайшли в Австралії новий вид гігантського павука: він настільки великий, що його назвали "Euoplos dignitas" - що означає гідність або велич на латині.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.75
- Актуальне
- Важливе