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Головна Наука У Бразилії виявили жабу, яка може запилювати рослини

У Бразилії виявили жабу, яка може запилювати рослини

2 травня, 2023 вiвторок
14:16
Наука на фото: жаба

Біологи виявили в Бразилії жабу виду Xenohyla truncata, яка вміє запилювати рослини

Про це пише Science.

Зазначають, що це перший випадок, коли у земноводного помітили таку властивість.

Сама жаба харчується плодами та нектаром дерева каїміто і може поширювати його насіння. Тепер учені з'ясували, що до її вологої шкіри прилипає пилок дерева, що квітне. Жаба стрибає по квітках і у такий спосіб запилює їх.

Довгий час науковці вважали, що запилювати рослини можуть лише комахи та птахи. Утім низка досліджень показала, що деякі рептилії та ссавці також здатні впоратися з цим завданням. До них приєдналися також і жаби, утім необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити це.

  • 22 березня стало відомо, що науковці віднайшли в Австралії новий вид гігантського павука: він настільки великий, що його назвали "Euoplos dignitas" - що означає гідність або велич на латині.
Світ
Бразилія
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