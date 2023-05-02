У Бразилії виявили жабу, яка може запилювати рослини

Про це пише Science.

Зазначають, що це перший випадок, коли у земноводного помітили таку властивість.

Сама жаба харчується плодами та нектаром дерева каїміто і може поширювати його насіння. Тепер учені з'ясували, що до її вологої шкіри прилипає пилок дерева, що квітне. Жаба стрибає по квітках і у такий спосіб запилює їх.

Довгий час науковці вважали, що запилювати рослини можуть лише комахи та птахи. Утім низка досліджень показала, що деякі рептилії та ссавці також здатні впоратися з цим завданням. До них приєдналися також і жаби, утім необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити це.