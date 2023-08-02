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Головна Наука Учені виявили, що незвичні Т-клітини в крові можуть позбавити пацієнтів на пізній стадії раку від пухлин

Учені виявили, що незвичні Т-клітини в крові можуть позбавити пацієнтів на пізній стадії раку від пухлин

2 серпня, 2023 середа
10:46
Наука аналізи, рак

Дослідники з Кардіффського університету у Великобританії виявили особливі Т-клітини, які можуть розпізнавати й атакувати пухлини, а також знищувати різні види раку на пізній стадії

Про це інформує ScienceAlert.

Вчені дослідили незвичайний "живий препарат" в крові людини, який захистив себе від раку на пізній стадії за допомогою Т-клітин, які працювали ще рік після отримання інноваційної терапії.

"Наші висновки дійсно здивували нас, оскільки ніхто не знав, що окремі Т-клітини можуть розпізнавати ракові клітини за допомогою декількох різних білків, пов'язаних з раком одночасно. Ми хотіли знати, як деякі пацієнти з термінальною стадією раку, яких лікували терапією пухлиноінфільтруючих лімфоцитів (TIL), успішно очистилися від раку, тому ми пішли за відповідями", - пояснює біолог з Кардіффського університету Енді Сьюелл.

Повідомляється, що терапія пухлиноінфільтруючих лімфоцитів - це новий спосіб лікування на пізніх стадіях, який використовує різноманітні Т-клітини з пухлини, які можуть атакувати багато видів раку без перепрограмування. Учені з Кардіффа досліджували, як це лікування працює на клітинному рівні, і виявили, що деякі пацієнти мають особливі Т-клітини, які можуть атакувати різні види раку.

"Важливо відзначити, що ми бачили велику кількість багатозубих Т-клітин в крові тих, хто пережив рак. На сьогодні ми не виявили таких багатозубих Т-клітин у людей, де рак прогресує", - говорить Сьюелл.

Біолог і його колеги ще мають дослідити, як багатосторонні Т-клітини атакують рак в лабораторії, щоб підтвердити їх роль у терапії TIL.

"Ми сподіваємося дослідити, чи можуть інженерні багатосторонні Т-клітини бути використані для лікування широкого спектра видів раку подібно до того, як інженерні CAR-T-клітини зараз використовуються для лікування деяких типів лейкемії", - говорить один з провідних авторів, імунолог Кардіффського університету Гаррі Долтон.

Терапія CAR-T - це терапія, яка перепрограмовує Т-клітини для атаки на ракові клітини, і вона схвалена в США для лікування.

"Кількість пацієнтів поки невелика, але залишається ймовірність того, що багатосторонні Т-клітини можуть бути пов'язані з повною ремісією - або очищенням від раку", - сподівається Сьюелл.

  • Оскільки вчені продовжують шукати ключі до того, як можна запобігти і вилікувати деменцію, вони виявили, що добавка для бодибілдингу "бета-гідрокси-бета-метилбутират" (або HMB) захищає від зниження когнітивних функцій у мишей.  
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