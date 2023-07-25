Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Наука Учені вперше детально описали викопний ліс, знайдений в Японії у 1994 році

Учені вперше детально описали викопний ліс, знайдений в Японії у 1994 році

25 липня, 2023 вiвторок
14:27
Наука викопний ліс

Учені вперше змогли детально описати чудово збережений викопний ліс, що виявили на березі річки Кісо в 1994 році

Про це інформує Science Alert.

Зазначають, що ліс вперше побачили під час сильної посухи в 1994 році. Тоді близько 400 скам'янілих пнів вийшли з води річки Кісо, що на північному сході від міста Нагоя. З того час більшість пнів знову опинилися під водою, але дослідникам вдалося дослідити 137 з них, а також скам'яніле листя навколо.

Тепер же вчені змогли детальніше описати свою знахідку, яка є доволі незвичною, оскільки скам'янілості рослин доволі рідко вдається виявити цілими: на відміну від скам'янілостей тварин, будь-яка одна частина рослини, будь то насіння, лист або плід, зазвичай відокремлюється від основної частини упродовж життя. Через це вчені часто дають різним органам однієї рослини різні наукові назви, після чого збирають разом різні стовбури та листя й визначають, що до чого належить.

У цьому ж викопному лісі домінували один тип стовбура та один тим листя. Так зі 137 досліджених пнів 130 були ідентифіковані як Wataria parvipora. Найбільший зі знайдених стовбурів мав діаметр 137 см. 

"Wataria - це скам’яніла деревина, яку впізнають за характерними кільцями росту, великою кількістю променів паренхіми та відсутністю смоляних каналів", - сказав провідний дослідник, біолог з Університету Хоккайдо Тосіхіро Ямада.

Він додав, що на ділянці скам'янілостей площею 2 тис. м кв. знайдені плні становили 95% залишків дерев. Це, за його словами, вказує на те, що вченим вдалося виявити ліс переважно одного виду.

Переважна більшість листя навколо належить до Byttneriophyllum tiliifolium, що є викопним видом листя сімейства мальвових і який пов'язаний із сучасними рослинами, як-от бавовник, какао та бамія. Скам'янілості цього листя від епох міоцену та поліцену були знайдені по всій Євразії. Утім раніше не було зрозуміло, з яким стовбуром воно було пов'язане.

"Ми виявили, що 98 відсотків викопного листя, знайденого на місці, належали Byttneriophyllum, що переконливо вказує на те, що вони були скинуті з батьківських дерев. Ми бачили, що листя паравтохтонно відкидалося на лісовій підстилці - воно скам'яніло там, де впало", - зазначив Ямада.

  • 17 липня археологи виявили в штаті Оахака, що на півдні Мексики, таємний лабіринт під церквою на місці археологічної пам'ятки культури сапотеків під назвою Мітла.
Світ
Японія
Читайте також:
колаборант Луганщина Сватове
23 липня, 2023 неділя
На тимчасово окуповану Луганщину росіяни масово заселяють представників малих народів РФ, - Гайдай
24 липня, 2023 понедiлок
На Бердянському напрямку українські військові просунулись від 350 м до 1,4 км
Дмитро Медведєв
24 липня, 2023 понедiлок
"Не лише сховища, енергетика та нафтобази": Медведєв закликав РФ завдавати ударів по нестандартних цілях в України
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.69
    Купівля 36.69
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
25 липня
15:35
Одеса. Будинок Вчених
РФ вдарила по Будинку вчених в Одесі: наслідки обстрілу. Фоторепортаж
15:32
Ірина Данилович
Незаконно засуджену кримську журналістку Данилович перевели до в'язниці у РФ
15:16
на фото: Олександр Сирський
Сирський побував на передовій та заявив про необхідність корегування планів на Бахмутському та Лиманському напрямках
15:14
факел Олімпіади-2024
У Франції представили дизайн факела Олімпіади-2024
15:08
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:59
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
Поблизу Старомайорського ЗСУ мають певний успіх, - пресофіцер 128-ї окремої бригади Сил ТрО Курбатов
14:50
виробництво чипів, мікросхема, чіп
До 2030 року в США не вистачатиме 67 тис. працівників з виробництва чипів, - промислова група
14:45
Олексій Навальний
Навальний назвав терориста Гіркіна "політичним в'язнем"
14:38
Цінь Ган
Голову МЗС Китаю, який місяць не з'являвся на публіці, звільнили з посади
14:28
обстріл Одеси
Армія РФ обстріляла Токарівку та Комишани на Херсонщині: загинула жінка, ще одна отримала поранення
14:16
У Росії розпочалося судилище над 18 бійцями батальйону "Айдар"
14:08
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Мінприроди Росії організовує вивезення українських дітей з ТОТ Запорізької області
14:06
OPINION
Дана Ярова
Закупівлі для армії. Серіал триває
13:53
На фото: Женя Галич з O.TORVALD
O.Torvald випустили мініальбом "Голосові" з аудіоповідомленнями з Бахмута
13:46
Бітлджус 2
Зі знімального майданчику фільму "Бітлджус 2" Бертона викрали реквізити
13:40
СБУ повідомила про підозру агенту РФ із Запоріжжя
Влаштував сховище зброї під дитячим ліжком: СБУ повідомила про підозру агенту РФ із Запоріжжя
13:35
спека у Європі
Вчені попередили, що аномальна липнева спека у Європі можлива кожні 10 років
13:30
Астероїд
Повз Землю пролетить астероїд розміром з авіалайнер
13:29
Євген Коноплянка
Коноплянка перейшов до румунського клубу
13:22
економіка
В Україні ухвалили нову Стратегію розвитку фінансового сектору
13:18
TSMC
Виробник мікросхем TSMC інвестує $2,9 млрд у будівництво заводу на Тайвані
13:14
Оновлено
Юрій Арістов
У "Слузі народу" ініціювали призупинення членства у фракції Арістова, якого помітили на Мальдівах
13:09
Оновлено
Володимир Зеленський
Україна потребує термінового посилення ППО: Зеленський обговорив з прем’єром Британії щоденні обстріли Одеси та "зернову угоду"
13:07
Вийшов офіційний постер української драмеді "Дон Жуан із Жашкова"
"Дон Жуан із Жашкова": вийшов офіційний постер нової української драмеді
13:02
європейський прапор
ЄС виділив новий транш для України на 1,5 млрд євро
12:56
Ірина Геращенко
Скандал з цензурою в соцмережах: "Євросолідарність" вимагає звіту голови СБУ
12:47
поліція
В Одесі сталася стрілянина: невідомі відкрили вогонь по автівці та влаштували гонитву
12:43
Перейшли на бік ворога і виконують бойові завдання: дев'ятьох ексофіцерів з Криму підозрюють у держзраді
12:39
землетрус
На півдні Туреччини стався землетрус магнітудою 5,5
12:38
Пресреліз
Українські зброярі представляють власну продукцію на міжнародній виставці в Стамбулі
12:30
аеропорт Палермо
На Сицилії закрили аеропорт через лісові пожежі
12:24
В Україні придбали найбільшу партію реанімобілів за внески донорів та партнерів UNITED24
12:12
патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов"
РФ звинуватила Україну в спробі атакувати військовий корабель у Чорному морі
12:10
Володимир Зеленський оновив склад Ставки
Президент України змінив склад Ставки. Деталі
12:08
зерно, зернова угода
ГУР перехопило доповідь керівництву РФ про цілеспрямований зрив "зернової угоди"
12:04
OPINION
Олексій Голобуцький
Лукашенко боїться "Вагнера"
11:49
СБУ затримала експосадовця Херсонської ОДА, який співпрацював з окупантами
Пішов на співпрацю з окупантами: СБУ затримала експосадовця Херсонської ОДА
11:41
Оновлено
У Києві на блокпосту водій збив двох військовослужбовців
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту: один загинув, двоє травмовані
11:35
Путін
Путіна заздалегідь попередили про заколот Пригожина, проте він виявився "паралізованим" та не зміг діяти рішуче, - WP
11:35
Ексклюзив
Євген Дикий
Протягом місяця ЗСУ прогризуть лінію оборони противника на півдні, - екскомандир роти батальйону "Айдар" Дикий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV