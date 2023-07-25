Учені вперше детально описали викопний ліс, знайдений в Японії у 1994 році

Про це інформує Science Alert.

Зазначають, що ліс вперше побачили під час сильної посухи в 1994 році. Тоді близько 400 скам'янілих пнів вийшли з води річки Кісо, що на північному сході від міста Нагоя. З того час більшість пнів знову опинилися під водою, але дослідникам вдалося дослідити 137 з них, а також скам'яніле листя навколо.

Тепер же вчені змогли детальніше описати свою знахідку, яка є доволі незвичною, оскільки скам'янілості рослин доволі рідко вдається виявити цілими: на відміну від скам'янілостей тварин, будь-яка одна частина рослини, будь то насіння, лист або плід, зазвичай відокремлюється від основної частини упродовж життя. Через це вчені часто дають різним органам однієї рослини різні наукові назви, після чого збирають разом різні стовбури та листя й визначають, що до чого належить.

У цьому ж викопному лісі домінували один тип стовбура та один тим листя. Так зі 137 досліджених пнів 130 були ідентифіковані як Wataria parvipora. Найбільший зі знайдених стовбурів мав діаметр 137 см.

"Wataria - це скам’яніла деревина, яку впізнають за характерними кільцями росту, великою кількістю променів паренхіми та відсутністю смоляних каналів", - сказав провідний дослідник, біолог з Університету Хоккайдо Тосіхіро Ямада.

Він додав, що на ділянці скам'янілостей площею 2 тис. м кв. знайдені плні становили 95% залишків дерев. Це, за його словами, вказує на те, що вченим вдалося виявити ліс переважно одного виду.

Переважна більшість листя навколо належить до Byttneriophyllum tiliifolium, що є викопним видом листя сімейства мальвових і який пов'язаний із сучасними рослинами, як-от бавовник, какао та бамія. Скам'янілості цього листя від епох міоцену та поліцену були знайдені по всій Євразії. Утім раніше не було зрозуміло, з яким стовбуром воно було пов'язане.

"Ми виявили, що 98 відсотків викопного листя, знайденого на місці, належали Byttneriophyllum, що переконливо вказує на те, що вони були скинуті з батьківських дерев. Ми бачили, що листя паравтохтонно відкидалося на лісовій підстилці - воно скам'яніло там, де впало", - зазначив Ямада.