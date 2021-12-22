Учні одеського ліцею візьмуть участь у космічному проєкті Ілона Маска
Учнів Рішельєвського ліцею Одеси відібрали до космічного проєкту Ілона Маска
Про це розповіла керівниця проєкту, вчителька фізики ліцею Анастасія Маслечко в етері Live Studio.
Ліцеїсти дослідять формування кристалів кров'яної солі, яку застосовують у реактивних двигунах - у земних і в умовах невагомості.
"Пропозиція ліцеїстів Микити Скрипника та Андрія Гриба здійснити наукове дослідження щодо зростання кристалів кров'яної солі (в умовах космосу – ред.) була підтримана Малою академією наук України, пізніше зацікавила американських учених і пройшла відбір до участі в 16-й місії космічних проєктів Ілона Маска", - повідомила Анастасія Маслечко.
За її словами, після цього ліцеїстам дозволили взяти участь у проєктів, герметизувати мінілабораторію для доставки ракетою компанії Ілона Маска SpaceX Falcon 9 з мису Канаверал на міжнародну космічну станцію, де протягом двох тижнів відбуватиметься дослідження.
Воно дасть змогу зрозуміти, чи впливає невагомість на формування кристалів кров'яної солі, їхні розміри й форму. Дослідження здійснюватимуть і на Землі, і в космосі. На станції його проведуть у 2022 році астронавти зі США під спостереженням учнів ліцею через прямий зв'язок з Одесою.
Після цього дослідники порівняють вплив невагомості на формування кристалів кров'яної солі, які використовують у реактивних двигунах і у глюкометрах для хворих на діабет.
Анастасія Маслечко уточнила, що цього року в Малій академії наук також перемогли учні Харківського фізико-хімічного ліцею №47. Вони теж братимуть участь у міжнародному проєкті.
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