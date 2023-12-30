Удар 29 грудня є кульмінацією зусиль РФ прорвати систему ППО України, - ISW
Серія ударів, яку РФ завдали 29 грудня, схоже, є кульмінацією кількох місяців експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону
Про це пише Інституту вивчення війни (ISW).
Вранці 29 грудня російські війська здійснили найбільшу серію ракетних та безпілотних ударів по Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення.
У звіті зазначається, що серія ударів, яку російські війська завдали 29 грудня, схоже, є кульмінацією кількох місяців російських експериментів з різними комбінаціями безпілотників і ракет, а також спроб випробувати українську протиповітряну оборону.
Аналітики нагадують, що за останні кілька місяців російські війська провели серію ракетних і безпілотних ударів різного масштабу, використовуючи різні комбінації безпілотників, крилатих і балістичних ракет.
За оцінкою ISW від 21 жовтня, російські сили, ймовірно, диверсифікують поєднання ракет, планерних бомб і безпілотників, що використовуються в ударних серіях, щоб знайти слабкі місця в українській ППО і оптимізувати ударний пакет, подібний до того, який російські сили запустили 29 грудня.
Росія, ймовірно, навмисно накопичувала різноманітні ракети протягом осені та початку зими 2023 року, щоб створити більш потужну ударну серію і застосувати уроки, отримані під час нещодавніх розвідувальних і зондувальних місій, а саме використання "шахедів" для обходу української системи ППО, а також використання ракет для завдання максимальної шкоди наміченим цілям.
Експерти наголошують, що Росія продовжуватиме завдавати широкомасштабних ударів по Україні, намагаючись підірвати український моральний дух і здатність України підтримувати свої військові зусилля проти Росії.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.08 Купівля 38.08Продаж 38.87
- EUR Купівля 41.9Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе