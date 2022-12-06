Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Якщо брати сьогоднішню "бавовну" - та, яка була на авіабазі в Курську, вона вкрай активно використовується армією РФ. Там базується не тільки винищувальний авіаполк, з початку вторгнення - це повноцінна авіабаза для всієї фронтової авіації", - зазначив Катков.

Він наголосив, що на супутникових знімках за серпень чудово видно не тільки Су-30СМ, а й штурмові Су-25 і гелікоптери К-52.

"В цьому випадку знищення складу паливно-мастильних матеріалів - зменшення активності цієї авіабази. Якщо ми беремо Енгельс - то це удар в серце ВКС РФ. Це найголовніший аеродром всієї стратегічної авіації. Удар по ньому можливо порівняти десь з знищенням та ударами дронами-камікадзе у Севастопольській бухті". - заявив експерт.

На думку Каткова, те, що відбулось - це історичний момент.

"Якщо брати нові знімки, то там, як мінімум один Ту-95 пошкоджений, він залитий піною. Це говорить про те, що борт точно відправляється в капітальний ремонт. Враховуючи те, що вони їх уже не виробляють, то це, можливо, навіть беззворотна втрата", - підсумував він.

5 грудня зазнали удару військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" Саратовської області. Троє російських військовослужбовців, які перебували на аеродромі, зазнали смертельних поранень. Ще четверо – отримали поранення. За непідтвердженими даними на одному з аеродромів внаслідок вибуху було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, а на іншому – вибухнула цистерна з пальним. Ввечері у міноборони РФ визнали, що два аеродроми зазнали удару.