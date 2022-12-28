The Guardian:

Журналісти повідомляють про обстріл росіянами пологового будинку у Херсоні. За добу до ранку середи по Херсону було завдано 33 удари, серед постраждалих будівель – пологовий, де незадовго до удару народилися двоє немовлят, а медичний персонал встиг завершити кесарів розтин перед евакуацією до укриття.

У виданні підбивають підсумки 308 дня війни, згадуючи про обстріли України, передовсім Херсона, про перший за 10 місяців візит до Києва міністра оборони Франції Себастіана Лекорню, про відхилення Кремлем мирного плану Зеленського та висування своїх умов, зокрема щодо анексованих територій.

Guardian публікує аналітичний матеріал про помилки Росії у битві за Київ, зосереджуючись на планах Москви оточити великі українські міста і знищити суспільних лідерів у перші дні війни, а також на провалі будь-яких планів окупантів.

The New York Times:

NYT також пише про те, що росіяни продовжують обстрілювати Херсон, тому мешканців закликають евакуюватись із міста.

У ще одному матеріалі американці наголошують на неможливості переговорів між Україною та Росією на даному етапі: "Стає дедалі очевиднішим, що вимоги обох сторін навіть почати переговори абсолютно неприйнятні для іншої, що змушує американських і європейських чиновників дійти висновку, що серйозні дискусії щодо припинення війни в найближчому майбутньому малоймовірні".

У контексті постійних російських атак на території України США намагаються зупинити постачання Іраном безпілотників Росії. Деякі офіційні особи переконані, що Іран та Росія будують новий союз. Зазначають також, що партнерство швидко поглибилося після того, як угода Ірану постачати безпілотники росіянам минулого літа "виручила Путіна".

The Washington Post:

Американські журналісти повідомляють про приїзд до Києва міністра оборони Франції Себастіана Лекорню. Це його перший візит до України упродовж 10 місяців російського повномасштабного вторгнення. Міністр прибув для того, щоб обговорити подальшу військову підтримку України. Окрім того, у матеріалі йдеться про те, що всю зиму на Київ очікують аварійні відключення електроенергії.

Також видання публікує матеріал про знищений окупантами Лиман, акцентуючи на тому, що у місті залишилися фактично одні лише руїни, проте місцеві мешканці, зокрема такі, як родина Клімашенків, чий дім також став суцільними руїнами, бояться можливої нової окупації: "Наполягання Путіна на тому, що війна триватиме до тих пір, поки його цілі не будуть досягнуті, означає, що боротьба за Лиман – або те, що від нього залишилося – не закінчена. Останніми днями російський президент подвоїв свої заяви про незаконну анексію, наполягаючи на тому, що такі люди, як Клімашенки та їхні сусіди, тепер є громадянами Росії, яких необхідно звільнити від українців, які звільнили їх від росіян у вересні", – наголошують у Washington Post.

BBC:

Тим часом BBC розповідає про мешканців Херсону, які покидають місто через постійні російські обстріли. Частина людей їдуть евакуаційними поїздами, ще сотні виїжджають самі, на блокпосту, що веде з Херсона, вибудовується черга з автомобілів. На вокзалі прощаються друзі, які не знають, коли зустрінуться знову і чи зустрінуться. Журналісти публікують розповіді тих, хто разом із рідними вирішили залишити місто.

CNN:

Видання посилається на офіційну українську владу та повідомляє про заклики до евакуації з Херсону через перебування міста під постійними обстрілами, інформує про удари по херсонському пологовому будинку. Оновлює інформацію щодо боїв на сході України, зокрема щодо ситуації поблизу Кремінної, а також на бахмутському напрямку.

Politico:

Україна знаменує переломний момент для кібервійни, переконані у виданні. Зокрема, про російські кібератаки та необхідність виробити нове реагування на них. "У який момент кібератака стає достатньо суттєвою, щоб означати оголошення війни? І за яких обставин кібератака на члена НАТО вважатиметься актом війни, що виправдовуватиме колективну оборону? І що ми маємо читати про небажання НАТО обговорювати свою роль у кіберзахисті, – ставлять свої запитання у Politico.

Росія оплачуватиме з федерального бюджету збір і зберігання сперматозоїдів у кріобанках та лікування безпліддя для солдатів, яких відправляє на війну з Україною. Програма російського уряду розрахована на 2022-2024 роки і стосується усіх мобілізованих.

Gazeta Wyborcza:

Польське видання розповідає про чергові російські атаки на українську інфраструктуру, передовсім і про обстріли Херсону, а також постійні повітряні тривоги в Україні.

Також Gazeta Wyborcza пише про участь українців, які вимушено мешкають у Торуні, в унікальній мистецькій акції – йдеться про створення плакатів у техніці шовкографії, їх презентуватимуть у місті вже найближчим часом.

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