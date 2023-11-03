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Удар РФ по терміналу "Нової пошти" на Харківщині: ще один чоловік помер у лікарні

3 листопада, 2023 п'ятниця
09:07
Війна з Росією Обстріл Нової пошти, Харків

Уранці 3 листопада стало відомо, що ще один постраждалий унаслідок атаки РФ на термінал "Нової пошти" біля Харкова помер у лікарні

Про це інформує Харківська прокуратура.

"На жаль, сьогодні вранці у лікарні помер 29-річний чоловік, який був поранений 21 жовтня внаслідок ракетного удару окупантів по терміналу "Нової пошти", - йдеться в заяві.

Станом на 09:00 вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених. 

Повідомляється, що слідство триває.

Що відомо про атаку на термінал "Нової пошти" 

21 жовтня російська ракета влучила у термінал "Нової пошти" у селищі Коротич на Харківщині. Тоді було відомо про 6 загиблих людей та 17 поранених внаслідок російського удару. За попередніми даними, обстріл був здійснений двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Зазначається, що під час обстрілу на території термінала перебувало 22 людини. Серед постраждалих - мешканці Харкова, Пісочина, Люботина та Ізюма віком від 19 до 43 років. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставили до лікарні.

Директорка з управління репутацією та маркетингом "Нової пошти" Олена Плахова написала імена загиблих працівників:

  • Олександр Темніков, 31 рік;
  • Дмитро Герасічкін, 30 років;
  • Артем Акопов, 21 рік;
  • Олександр Біжанов, 22 роки;
  • Владислав Панков, 28 років;
  • Олексій Єрмола, 23 роки.

Ще вісім працівників "Нової пошти" зазнали поранень середньої тяжкості. Двох з них, батька та сина, перевезли на лікування до приватної клініки. Кілька співробітників також отримали незначні ушкодження, вони лікуються вдома оскільки не потребують госпіталізації. 

Удень 22 жовтня ще один працівник підприємства звернувся за медичною допомогою - він отримав осколкові поранення. Від госпіталізації працівник відмовився.

У "Новій пошті" додали, що витрати за організацію поховання загиблих кампанія взяла на себе. 24 жовтня відбулося прощання з чотирма працівниками, а наступного дня ще з двома. 

25 жовтня у лікарні залишалися 14 постраждалих унаслідок російського ракетного удару по терміналу "Нової пошти".

Станом на 30 жовтня кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до семи. У лікарні помер 25-річний чоловік.

Харків
російська армія
окупанти
Харківщина
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